"Зеленський сам вирішує, які ЗМІ та месенджери поширюють більш "правильну" інформацію": російські фейки і маніпуляції за 9 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 9 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Директор російської ФСБ А. Бортніков заявив: "Українські неонацисти та їхні західні покровителі організують скоєння найбільш варварських злочинів на території Росії".

Маніпуляція: Ворожий TG-канал "Отряд Ковпака" написав: "Зеленський, схоже, по-своєму трактує вираз "свобода слова". Тому сам вирішує, які ЗМІ та месенджери поширюють більш "правильну" інформацію. А щоб люди не заплуталися і не прочитали щось "неправильне", в СБУ підготували список рекомендованих каналів".

Фейк: Так звана директорка по комунікаціях тимчасово окупованої ЗАЕС Є. Яшина заявила: "Бойовики ЗСУ атакували Запорізьку АЕС відразу після відвідин станції співробітниками МАГАТЕ".