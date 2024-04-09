"Зеленський сам вирішує, які ЗМІ та месенджери поширюють більш "правильну" інформацію": російські фейки і маніпуляції за 9 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 9 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 9 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Директор російської ФСБ А. Бортніков заявив: "Українські неонацисти та їхні західні покровителі організують скоєння найбільш варварських злочинів на території Росії".
Маніпуляція: Ворожий TG-канал "Отряд Ковпака" написав: "Зеленський, схоже, по-своєму трактує вираз "свобода слова". Тому сам вирішує, які ЗМІ та месенджери поширюють більш "правильну" інформацію. А щоб люди не заплуталися і не прочитали щось "неправильне", в СБУ підготували список рекомендованих каналів".
Фейк: Так звана директорка по комунікаціях тимчасово окупованої ЗАЕС Є. Яшина заявила: "Бойовики ЗСУ атакували Запорізьку АЕС відразу після відвідин станції співробітниками МАГАТЕ".
- 7 квітня стало відомо, що російські пропагандисти поширюють чергову фейкову інформацію про те, що у Києві нібито з'являються плакати з зображенням президента Володимира Зеленського й написом "прострочений".
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