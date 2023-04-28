Про це мовиться в матеріалі The New York Times.

Зазначається, що в деяких аспектах експертна комісія погодилася з висновками Amnesty International, які свідчать, що українські військові часто перебували поблизу мирних жителів.

Однак комісія одноголосно дійшла висновку, що Amnesty International допустила кілька помилок у своїй заяві, а її ключові висновки про порушення Україною міжнародного права "не були достатньою мірою підтверджені" наявними доказами.

Загальний наратив заяви від 4 серпня був "написаний мовою, яка була неоднозначною, неточною і в деяких аспектах юридично сумнівною", - мовиться у звіті. "Це особливо стосується перших абзаців, які можна прочитати як такі, що припускають - навіть якщо це не входило в наміри A.I. - що на системному або загальному рівні українські сили в першу чергу або в рівній мірі винні в загибелі цивільних осіб в результаті атак з боку Росії", - йдеться в доповіді.

В електронному листі представник Amnesty International схарактеризував незалежну перевірку як "частину постійного внутрішнього процесу, і ці висновки допоможуть нам інформувати та покращити нашу майбутню роботу".