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Незалежні експерти виявили помилки у звіті Amnesty International, де лунали звинувачення на адресу ЗСУ, - NYT

28 квітня, 2023 п'ятниця
14:31
Війна з Росією Amnesty International

Amnesty International замовила незалежну перевірку своїх тверджень, ніби ЗСУ незаконно наражають на небезпеку цивільне населення: експерти виявили у звіті помилки

Про це мовиться в матеріалі The New York Times.

Зазначається, що в деяких аспектах експертна комісія погодилася з висновками Amnesty International, які свідчать, що українські військові часто перебували поблизу мирних жителів.

Однак комісія одноголосно дійшла висновку, що Amnesty International допустила кілька помилок у своїй заяві, а її ключові висновки про порушення Україною міжнародного права "не були достатньою мірою підтверджені" наявними доказами.

Загальний наратив заяви від 4 серпня був "написаний мовою, яка була неоднозначною, неточною і в деяких аспектах юридично сумнівною", - мовиться у звіті. "Це особливо стосується перших абзаців, які можна прочитати як такі, що припускають - навіть якщо це не входило в наміри A.I. - що на системному або загальному рівні українські сили в першу чергу або в рівній мірі винні в загибелі цивільних осіб в результаті атак з боку Росії", - йдеться в доповіді.

В електронному листі представник Amnesty International схарактеризував незалежну перевірку як "частину постійного внутрішнього процесу, і ці висновки допоможуть нам інформувати та покращити нашу майбутню роботу".

  • 4 серпня міжнародна неурядова правозахисна організація "Amnesty International" у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. 
  • Президент України Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста.
  • Пізніше генеральний секретар Amnesty International Агнес Каламар відреагувала на критику доповіді її організації та заявила, що це не "послабить неупередженість" команди.
  • 7 серпня організація Amnesty International вибачилася за "страждання і гнів", які спричинив її звіт зі звинуваченням українських військових у створенні небезпеки для цивільних, проте переглядати свою оцінку дій ЗСУ не збирається.
  • Стало відомо, що правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки свого звіту про війну в Україні свідчення людей, які перебували у фільтраційних таборах і тюрмах на тимчасово окупованих територіях
  • Заступник очільника МЗС Польщі Пшидач наголосив, що звіт Amnesty International свідчить про сильний вплив РФ на організацію.
  • Співзасновник шведського підрозділу Amnesty International Пер Вестберг вирішив покинути організацію через звіт, у якому звинуватили ЗСУ.
  • Після опублікування звіту, в якому Amnesty International закидала ЗСУ наражання цивільних на ризик, фінське відділення правозахисної організації втратило близько 400 донорів.
Україна
російська армія
ЗСУ
воєнні злочини Росії
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