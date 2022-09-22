Про це заявила литовська прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте.

"Війна розпочалася у 2014 році, а це вторгнення розпочалося 24 лютого. Люди мали достатньо часу, щоб вирішити, яку позицію вони займають у цій війні.

Я б не зрозуміла такої ситуації, коли ми пускаємо людей до Литви з гуманітарних міркувань тільки тому, що війна для них була ок, коли ти бачиш її по телевізору, сидячи на дивані, а стала не ок, коли твій уряд і твій Шойгу запросили тебе вступити до армії та запропонували взяти участь у цій війні своїм фізичним тілом", - сказала прем'єр-міністр Литви.

На думку Шимоніте, кожну людину потрібно оцінювати за її заслугами, ризиками, з якими вона стикається, та її позицією - і було б добре, якби вона була послідовною.

Шимоніте заявила, що ні Литва, ні якась інша країна не повинні рятувати від мобілізації всіх російських громадян.

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації на території країни. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля.

Пізніше Литва привела у підвищену бойову готовність війська на тлі часткової мобілізації в РФ.

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