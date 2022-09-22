Ні Литва, ні інші держави не зобов’язані рятувати росіян від мобілізації, - прем'єрка Шимоніте
Литва та інші країни не зобов'язані рятувати громадян Росії від мобілізації, і було б недоцільно приймати з гуманітарних міркувань росіян, які нещодавно підтримували війну
Про це заявила литовська прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте.
"Війна розпочалася у 2014 році, а це вторгнення розпочалося 24 лютого. Люди мали достатньо часу, щоб вирішити, яку позицію вони займають у цій війні.
Я б не зрозуміла такої ситуації, коли ми пускаємо людей до Литви з гуманітарних міркувань тільки тому, що війна для них була ок, коли ти бачиш її по телевізору, сидячи на дивані, а стала не ок, коли твій уряд і твій Шойгу запросили тебе вступити до армії та запропонували взяти участь у цій війні своїм фізичним тілом", - сказала прем'єр-міністр Литви.
На думку Шимоніте, кожну людину потрібно оцінювати за її заслугами, ризиками, з якими вона стикається, та її позицією - і було б добре, якби вона була послідовною.
Шимоніте заявила, що ні Литва, ні якась інша країна не повинні рятувати від мобілізації всіх російських громадян.
- 21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації на території країни. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля.
- Пізніше Литва привела у підвищену бойову готовність війська на тлі часткової мобілізації в РФ.
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