Нічиї інтереси законопроєкт про олігархів прямо не порушує, - Малюська

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, інформує 24 канал.

За його словами, всі розуміли, що опір буде великим. Не тільки під час ухвалення законопроєкту, а ще й півроку, поки закон набуде чинності.

“Рожевих окулярів не було ні в кого”, – наголосив Малюська.

Він зауважив, що проблеми ще будуть і це зрозуміло. Зокрема відбуватимуться звернення в Конституційний Суд, щоб якось зупинити дію закону.

"Було очікувано, що битимуть, мовляв, це права людини, обмеження свобод. Хоча версія законопроєкту, яку зареєстрували, досить м'яка і особливо нічиї інтереси прямо не порушує", – сказав міністр.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb