Нічиї інтереси законопроєкт про олігархів прямо не порушує, - Малюська
Закон про олігархів – наразі один із найбільш обговорюваних документів в Україні. Дехто вже почав чинити йому опір
Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, інформує 24 канал.
За його словами, всі розуміли, що опір буде великим. Не тільки під час ухвалення законопроєкту, а ще й півроку, поки закон набуде чинності.
“Рожевих окулярів не було ні в кого”, – наголосив Малюська.
Він зауважив, що проблеми ще будуть і це зрозуміло. Зокрема відбуватимуться звернення в Конституційний Суд, щоб якось зупинити дію закону.
"Було очікувано, що битимуть, мовляв, це права людини, обмеження свобод. Хоча версія законопроєкту, яку зареєстрували, досить м'яка і особливо нічиї інтереси прямо не порушує", – сказав міністр.
- Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів.
- Народний депутат від фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада розгляне в другому читанні президентський законопроект про деолігархізацію восени.
- 6 вересня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що до другого читання нардепи подали 1257 поправок до законопроєкту.
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