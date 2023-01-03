Нічний обстріл Дружківки: росіяни застосували два "іскандери", одна людина загинула
Одна людина загинула та ще одна отримала поранення після нічного російського удару по Дружківці на Донеччині
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Кирило Тимошенко заявив, що після удару по Дружківці на Донеччині загинула одна людина і ще одна отримала поранення. За попередньою інформацією, йшлося про двох поранених.
Також Тимошенко сказав, що по місту ударили двома ракетами "Іскандер". Пошкоджено житловий та промисловий сектор, а також льодову арену.
- Нагадаємо, обстріли міста Дружківка, яке є сателітом Краматорська, відбувся вчора, 2 січня, пізно ввечері. Після удару спалахнула будівля розташованої в місті льодової арени "Альтаїр", яка є базою ХК "Донбас". Удар по арені потрапив в ефір французького телеканалу TMC. Вибух прогримів неподалік від кореспондента, коли він говорив з ведучим у студії.
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