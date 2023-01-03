Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Кирило Тимошенко заявив, що після удару по Дружківці на Донеччині загинула одна людина і ще одна отримала поранення. За попередньою інформацією, йшлося про двох поранених.

Також Тимошенко сказав, що по місту ударили двома ракетами "Іскандер". Пошкоджено житловий та промисловий сектор, а також льодову арену.

Нагадаємо, обстріли міста Дружківка, яке є сателітом Краматорська, відбувся вчора, 2 січня, пізно ввечері. Після удару спалахнула будівля розташованої в місті льодової арени "Альтаїр", яка є базою ХК "Донбас". Удар по арені потрапив в ефір французького телеканалу TMC. Вибух прогримів неподалік від кореспондента, коли він говорив з ведучим у студії.

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