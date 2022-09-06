Окупанти обстріляли Нікополь із "Градів": є поранені, пошкоджено будинки, заклади освіти, лінії електропередач
У ніч на 6 вересня рашисти гатили по Нікопольщині. Внаслідок обстрілів двоє людей поранені, також пошкоджені лінії електропередач, будинки і заклади освіти
Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Нікопольський район російські окупанти накрили реактивною системою залпового вогню "град".
"У Нікополі завдали удару по житлових кварталах. Поранені двоє людей - чоловік та жінка. Вони госпіталізовані. Медики оцінюють свій стан як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Також пошкоджені 20 багатоповерхівок, 11 приватних домівок. Зокрема, один будинок зруйнований повністю.
Російські снаряди влучили у дитячий садочок, два ліцеї, центр технічної творчості та спортивний клуб. У місті понівечені кілька газогонів, автовок і лінії електропередач.
"Без світла понад 2 000 сімей. Аварійні бригади вже працюють", - додав Резніченко.
- Увечері 5 вересня окупанти влучили у нафтобазу в Криворізькому районі: знищено великий запас палива, триває пожежа.
- Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали.
- Увечері 5 вересня окупанти обстріляли Криворізький район.
- Близько восьмої години ранку, 6 вересня, рашисти запустили ракети по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
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