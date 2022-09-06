Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Нікопольський район російські окупанти накрили реактивною системою залпового вогню "град".

"У Нікополі завдали удару по житлових кварталах. Поранені двоє людей - чоловік та жінка. Вони госпіталізовані. Медики оцінюють свій стан як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджені 20 багатоповерхівок, 11 приватних домівок. Зокрема, один будинок зруйнований повністю.

Російські снаряди влучили у дитячий садочок, два ліцеї, центр технічної творчості та спортивний клуб. У місті понівечені кілька газогонів, автовок і лінії електропередач.



"Без світла понад 2 000 сімей. Аварійні бригади вже працюють", - додав Резніченко.

Увечері 5 вересня окупанти влучили у нафтобазу в Криворізькому районі: знищено великий запас палива, триває пожежа.

Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали.

Увечері 5 вересня окупанти обстріляли Криворізький район.

Близько восьмої години ранку, 6 вересня, рашисти запустили ракети по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

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