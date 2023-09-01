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Німеччина надасть Україні 10 рефрижераторів для зберігання тіл загиблих військових

1 вересня, 2023 п'ятниця
15:09
Війна з Росією Німеччина Україна

Україна отримає від Німеччини 10 рефрижераторів для зберігання тіл загиблих військових. Це стало результатом роботи Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти

Про це повідомив Уповноважений із питань зниклих безвісти Олег Котенко.

1 вересня Котенко провів онлайн-зустріч із речниками Федерального агентства технічної допомоги (THW) міністерства внутрішніх справ Німеччини та представниками Бюро судово-медичної експертизи Німеччини.

Сторони обговорили можливу допомогу міжнародних партнерів, яка сприятиме пошуку та ідентифікації зниклих безвісти.

За результатами зустрічі Федеральне агентство технічної допомоги оголосило про надання Україні 10 одиниць рефрижераторів (контейнерів і вантажівок-холодильників) для зберігання тіл загиблих захисників.

"Дякуємо міжнародним донорам, які продовжують підтримувати гуманітарну місію Офісу Уповноваженого та інших дотичних структур. Наразі ця допомога є вкрай важливою для нашої держави", – сказав Котенко.

  • За даними станом на квітень, понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти. Ймовірно, близько 60% із них перебувають у полоні Росії, а інша частка - загиблі.
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