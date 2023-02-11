Німеччина планує видати візи постраждалим від землетрусу в Туреччині
Німецький уряд планує видати візи постраждалим від землетрусу турецьким і сирійським сім'ям, якщо вони мають родичів у Німеччині
Про це передає видання BILD з посиланням на міністерку внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.
"Йдеться про допомогу нужденним. Ми хочемо зробити так, щоб турецькі чи сирійські сім'ї в Німеччині могли без тяганини привезти до себе близьких родичів із регіону лиха, щоб тут вони могли знайти притулок та отримати медичну допомогу", - сказала вона.
Відомо, що німецькі МВС і МЗС домовилися про видачу віз постраждалим від землетрусу в Туреччині та Сирії. Проте, пропозиція надаватиметься лише тим, у кого члени сім'ї чи близькі родичі мешкають у Німеччині постійно.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів. За оцінками ВООЗ, кількість жертв землетрусу впродовж тижня може збільшитися у вісім разів.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу. 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків.
- Станом на 11 лютого відомо, що у Туреччині кількість загиблих внаслідок землетрусу, що стався 6 лютого, зросла до 20 655 людей, а в Сирії - до понад 3500 людей.
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