Німеччина планує видати візи постраждалим від землетрусу в Туреччині

Про це передає видання BILD з посиланням на міністерку внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

"Йдеться про допомогу нужденним. Ми хочемо зробити так, щоб турецькі чи сирійські сім'ї в Німеччині могли без тяганини привезти до себе близьких родичів із регіону лиха, щоб тут вони могли знайти притулок та отримати медичну допомогу", - сказала вона.

Відомо, що німецькі МВС і МЗС домовилися про видачу віз постраждалим від землетрусу в Туреччині та Сирії. Проте, пропозиція надаватиметься лише тим, у кого члени сім'ї чи близькі родичі мешкають у Німеччині постійно.