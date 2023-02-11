Кількість жертв унаслідок землетрусів у Сирії та Туреччині зросла до понад 24 тис. людей

Оновлені дані по Туреччині повідомив Директорат із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Там зазначили, що загалом в 11 турецьких провінціях загинули 20 665 людей. Врятувати змогли 80 088 громадян Туреччини. В інші провінції з регіону, в якому відбувся землетрус, евакуювали 92 697 постраждалих.

Також повідомляють, що після стихійного лиха сталося що 1700 повторних поштовхів (афтершоків).

Зараз у районі землетрусу в Туреччині працює 166 095 людей. Серед них є рятувальники, лікарі, волонтери та інший персонал. Для пошуково-рятувальних операцій залучили 12 076 одиниць техніки.

Видання Al Jazeera водночас інформує, що у Сирії внаслідок землетрусу загинуло 3,5 тис. людей. Наразі багато людей залишаються під завалами.

Раніше всесвітня продовольча програма заявила, що на північному заході Сирії. яку контролюють повстанці, закінчуються запаси. Це сталося тому, що воєнний стан ускладнює надання допомоги. Згодом у п'ятницю, 10 лютого, уряд Сирії схвалив постачання гуманітарної допомоги через лінію фронту. Це може прискорити надходження допомоги для постраждалих.