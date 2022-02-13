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Німеччина продовжує постачати до Росії товари подвійного призначення, - Welt am Sonntag

13 лютого, 2022 неділя
13:07
Світ Німеччина

Німецькі компанії продовжують експортувати до Росії товари подвійного призначення, постачання яких обмежено санкціями

Про це повідомляє DW

Газета Welt am Sonntag, з посиланням на закритий документ міністерства економіки, пише, що Федеральне відомство економіки та експортного контролю (BAFA) ще у 2020 році видало 673 ліцензії на експорт до Росії товарів, які можуть бути використані і у військових цілях, на суму майже 366 млн євро.

За даними видання, попри те, що після російської анексії Криму в 2014 році ЄС значно посилив критерії для експорту до Росії товарів, використання яких може бути як цивільним, так і військовим, РФ у 2020 році була на четвертому місці за обсягом закупівель таких товарів з Німеччини – після Китаю (1,6 млрд євро), США (1 млрд євро) та Бразилії (371 млн євро).

Таким чином, Росія виявилася для ФРН більш важливою країною призначення товарів подвійного призначення, ніж, наприклад, Франція (274 млн. євро) і Україна (17 млн євро). 

Про які саме товари йдеться, практично нічого не відомо, пише Welt am Sonntag. Проте останніми роками вже точилися суперечки щодо постачання з Німеччини збідненого урану, який, на думку експертів, Росія може використовувати під час виробництва озброєння.

  • Нагадаємо, 18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, а російську агресію спробує зупинити дипломатичним шляхом.

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Економіка
Росія
санкції
зброя
Німеччина
експорт
санкції ЄС проти Росії
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