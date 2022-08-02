Про це заявив радник президента України, заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Дуже позитивна новина сьогодні: Україна отримала один мільярд євро з тих дев’яти мільярдів макрофінансової допомоги, яку ухвалено було рішенням усіх лідерів держав Європейського Союзу. Двічі Європейська рада підтверджувала це рішення", – сказав Жовква.

"Очікуємо на отримання ще восьми мільярдів євро. На жаль, певні держави Європейського Союзу, зокрема Німеччина, поки що блокують розгляд цього питання, і президент України веде активні переговори зі своїми партнерами", – додав він.

1 серпня Зеленський попросив Макрона посприяти розблокуванню 8 млрд євро макрофіну для України.

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