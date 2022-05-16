Про це повідомляє Bloomberg.

Урядові джерела агенції у Берліні стверджують, що Німеччина припинить закупівлю нафти з РФ до кінця року, навіть якщо Європейський Союз не зможе домовитися про запровадження повного ембарго у рамках шостого пакета санкцій.

Адміністрація канцлера Олафа Шольца вже шукає альтернативних постачальників і впевнена, що зможе розв'язати усі логістичні проблеми протягом шести-семи місяців.

Співрозмовники Bloomberg запевнили, що Німеччина сповнена рішучості впровадити власний національний план покарання Росії за її вторгнення в Україну.

За даними Міністерства економіки ФРН, частка Росії в німецькому споживанні нафти вже скоротилася до 12% з 35% до початку повномасштабної війни в Україні.

Очікується, що нафтові санкції та енергетична безпека будуть у центрі уваги на зустрічі Шольца з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте 19 травня та на переговорах з еміром Катару Тамімом бен Хамадом Аль Тані у Берліні 20 травня.

9 травня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

10 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що переговори з Єврокомісією щодо ембарго на російську нафту просунулись.

11 травня Bloomberg повідомив, що Єврокомісія розглядає варіант виплати компенсації Угорщині за підтримку ембарго на постачання російської нафти і шостого пакета санкцій.

14 травня Reuters повідомив, що Євросоюз залишить пункт про ембарго на російську нафту в шостому пакеті санкцій, попри складні переговори щодо його запровадження.

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