Німеччина закупила для України 480 генераторів, із них 196 уже доставлено
У Німеччині заявили про закупівлю 480 електрогенераторів для України, з яких 196 уже прибули до місця призначення
Про це повідомляє Spiegel.
"Федеральне агентство технічної допомоги вже відправило 355 транспортів допомоги з Німеччини в Україну та сусідні країни. Організація закупила близько 480 електрогенераторів і вже поставила 196 з них в Україну для стабілізації енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими нападами", - зазначило видання з посиланням на дані Федерального міністерства внутрішніх справ.
- Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn відправив Укрзалізниці 63 генератори для налагодження роботи в умовах дефіциту електроенергії. Ще понад 300 генераторів Україна отримає у січні.
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