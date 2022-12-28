Про це повідомляє Spiegel.

"Федеральне агентство технічної допомоги вже відправило 355 транспортів допомоги з Німеччини в Україну та сусідні країни. Організація закупила близько 480 електрогенераторів і вже поставила 196 з них в Україну для стабілізації енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими нападами", - зазначило видання з посиланням на дані Федерального міністерства внутрішніх справ.

Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn відправив Укрзалізниці 63 генератори для налагодження роботи в умовах дефіциту електроенергії. Ще понад 300 генераторів Україна отримає у січні.

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