Німеччина залучить своїх експертів для розслідування кібератаки на Україну та очолить один із напрямків Кримської платформи
Німеччина відправить своїх фахівців із безпеки технологій для розслідування кібератаки на Україну, а також очолить напрямок політики невизнання у Кримській платформі
Про це голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила під час спільного брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою.
За її словами, до України відправлять німецьких експертів для розслідування кібератаки на урядові сайти.
"Кібератака, яка сталася днями є центральною темою не тільки зараз, але й в майбутньому. Ми запропонували направити експерта із безпеки технологій для підтримки та для розслідування з німецької сторони, щоб на місці підтримати кібербезпеку України", - заявила Бербок.
Також на зустрічі було анонсовано, що Німеччина візьме на себе лідерську роль в роботі Кримської платформи, метою якої є деокупація півострова та очолить напрямок з політики невизнання.
"Раніше ми запропонували окремим партнерам України очолити в рамках Кримської платформи один з п'яти напрямків її роботи. І сьогодні я з радістю дізнався, що Німеччина готова стати співлідером в Кримській платформі за напрямом політики невизнання", - сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, 18 січня міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок зустрінеться в Москві з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити конфлікт на Донбасі, напругу в українсько-російських відносинах і вимоги РФ щодо "гарантій безпеки" у Європі.
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