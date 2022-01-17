Німеччина залучить своїх експертів для розслідування кібератаки на Україну та очолить один із напрямків Кримської платформи

Про це голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила під час спільного брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою.



За її словами, до України відправлять німецьких експертів для розслідування кібератаки на урядові сайти.



"Кібератака, яка сталася днями є центральною темою не тільки зараз, але й в майбутньому. Ми запропонували направити експерта із безпеки технологій для підтримки та для розслідування з німецької сторони, щоб на місці підтримати кібербезпеку України", - заявила Бербок.



Також на зустрічі було анонсовано, що Німеччина візьме на себе лідерську роль в роботі Кримської платформи, метою якої є деокупація півострова та очолить напрямок з політики невизнання.



"Раніше ми запропонували окремим партнерам України очолити в рамках Кримської платформи один з п'яти напрямків її роботи. І сьогодні я з радістю дізнався, що Німеччина готова стати співлідером в Кримській платформі за напрямом політики невизнання", - сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба.



Нагадаємо, 18 січня міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок зустрінеться в Москві з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити конфлікт на Донбасі, напругу в українсько-російських відносинах і вимоги РФ щодо "гарантій безпеки" у Європі.

В Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.

15 січня стало відомо, що до кібератаки на українські урядові сайти може бути причетна група хакерів, яку пов'язують з білоруською розвідкою.

16 січня у Міністерстві цифрової трансформації України заявили, що за кібератакою на урядові сайти стоїть Росія.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb