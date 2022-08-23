Німеччина заповнила газові сховища на понад 80%

Про це інформує DPA.

Остання ціль Німеччини передбачає, що сховища мають бути заповнені щонайменше на 85% до 1 жовтня та щонайменше на 95% до 1 листопада.



Ціль у 75% на 1 вересня була досягнута країною більш ніж на два тижні тому.



Водночас виконавчий директор Trading Hub Europe Торстен Франк зазначив, що хоча загальна мета буде досягнута, у різних регіонах матимуть місце певні відмінності.



"До листопада ми зможемо заповнити багато сховищ на 95%, але не всі", — сказав він газеті Rheinische Post. Він наголосив, що хоч у Німеччині не буде загального дефіциту газу, дефіцит у регіонах країни повністю відкинути не можна. При цьому Франк сказав, що це не вплине на домогосподарства.



"Ми досягаємо значних успіхів у зберіганні та скороченні споживання. Я переконаний, що приватним будинкам не доведеться замерзати цієї зими", - сказав він.