Німецькі військові дуже сильно опираються постачанню зброї Україні, - аналітик DW

Про це заявив журналіст та аналітик Deutsche Welle Олександр Голубов.

"Якщо ми говоримо про танки, тут я радше песимістичний. Настрої щодо постачання зброї в Німеччині такий, що "ми уже дуже багато поставок здійснили і так". Склади нібито вичерпані і нам самим потрібно. Є великі сумніви, що саме Німеччина буде постачати танки", - сказав він.

На думку Голубова, більш вірогідним сценарієм є те, що такі країни, як Іспанія зможуть домогтись від Німеччини дозволу на постачання танків Leopard Україні.

"Це не лише позиція уряду, німецькі військові дуже сильно опираються постачанню зброї Україні. Їх можна зрозуміти, роками Бундесвер було недофінансовано. Не так багато танків, літаків, гелікоптерів здатні нормально функціонувати, відповідно бачити, як рештки техніки віддають Україні для німецьких військових досить болюче розглядається. Не з стратегічної точки зору, а того що, це їхнє, воно працює і вони це забирають", - підсумував аналітик.