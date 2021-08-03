Німецький суд оштрафував 84-річного пенсіонера на €250 тис. за зберігання танка в підвалі

Про це розповідає Spiegel.



Окружний суд міста Кіль призначив пенсіонеру умовний термін ув'язнення строком 14 місяців і зобов'язав його сплатити штраф у розмірі €250 тис.

€50 тис. пенсіонер має сплатити в державну скарбницю, а решту суми штрафу – на благочинність.

Суд також зобов’язав підсудного, ім’я якого не називають відповідно до німецького законодавства про конфіденційність, протягом наступних двох років продати або передати 45-тонний танк та зенітну гармату музею чи відповідному колекціонеру.



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Військова техніка часів Другої світової війни, в тому числі зенітна установка і торпеда, були виявлені в 2015 році під час розслідування схованок нацистського мистецтва.

Прокуратура також звинуватила чоловіка в тому, що він володіє мінометом і автоматами. У колекції були напівавтоматичні та повністю автоматичні пістолети, а також понад тисяча патронів.

Віллу обшукували два дні. 20 солдатам знадобилося близько дев'яти годин, щоб витягти з підвалу танк "Пантера", Пенсіонер розповів, що придбав танк у Англії як металобрухт.