Німецький суд оштрафував 84-річного пенсіонера на €250 тис. за зберігання танка в підвалі
За зберігання танка "Пантера" та гармати зі снарядами окружний суд Кіля дав умовний термін строком 14 місяців пенсіонеру: той мусить передати бойову техніку до музею
Про це розповідає Spiegel.
Окружний суд міста Кіль призначив пенсіонеру умовний термін ув'язнення строком 14 місяців і зобов'язав його сплатити штраф у розмірі €250 тис.
€50 тис. пенсіонер має сплатити в державну скарбницю, а решту суми штрафу – на благочинність.
Суд також зобов’язав підсудного, ім’я якого не називають відповідно до німецького законодавства про конфіденційність, протягом наступних двох років продати або передати 45-тонний танк та зенітну гармату музею чи відповідному колекціонеру.
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Військова техніка часів Другої світової війни, в тому числі зенітна установка і торпеда, були виявлені в 2015 році під час розслідування схованок нацистського мистецтва.
Прокуратура також звинуватила чоловіка в тому, що він володіє мінометом і автоматами. У колекції були напівавтоматичні та повністю автоматичні пістолети, а також понад тисяча патронів.Віллу обшукували два дні. 20 солдатам знадобилося близько дев'яти годин, щоб витягти з підвалу танк "Пантера", Пенсіонер розповів, що придбав танк у Англії як металобрухт.
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