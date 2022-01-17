Нинішня хвиля COVID-19 стане останньою з такою великою кількістю обмежень, - очільник Pfizer

Про це заявив генеральний директор Pfizer Inc. Альберт Бурла в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV.



"Нинішня хвиля стане останньою з такою великою кількістю обмежень", - сказав він.



Бурла вважає важливим, щоб люди отримали по три дози вакцини від його компанії, оскільки саме тоді вони будуть добре захищені від коронавірусної інфекції.



"Потім ми перейдемо до формату, який передбачає по одній дозі на рік, за винятком людей зі зниженим імунітетом, яким, можливо, потрібно буде щепитися раз на квартал. Також потрібно вакцинувати дітей, щоб захистити їх. У випадку з дітьми ефективність вакцини дуже хороша", - додав він.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb