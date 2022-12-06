НКРЕКП повідомила, як відбуватиметься нарахування за електроенергію під час масових відключень

Про це повідомляється на сайті регулятора.

У регуляторі зазначили, що таке рішення спрямоване на захист споживачів в умовах виникнення надзвичайної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України та вимушеного обмеження в споживанні електричної енергії через обстріли РФ.

У зв’язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями, об’єктивно виникають ситуації, коли технічно неможливо передати покази лічильників, при цьому обсяги середньодобового споживання очікувано зменшуються.

З метою унеможливлення проведення нарахувань за неспожиту побутовими споживачами електричну енергію даною постановою передбачено ряд дій, які необхідно вжити операторами систем розподілу в аспекті захисту прав споживачів", – зазначили в НКРЕКП.

Відтак, оператори систем розподілу повинні застосувати у разі відсутності фактичних показів лічильника понижуючий коефіцієнт споживання електричної енергії під час визначення середньодобового обсягу споживання електричної енергії індивідуальним побутовим споживачам у розрахунковому місяці.

Також вони зобов'язані повідомляти НКРЕКП до 25 календарного дня місяця, що настає за розрахунковим місяцем, щодо величини застосованого коефіцієнта зміни споживання електричної енергії під час розрахунку обсягів надходження в електричні мережі.

Нагадаємо, 5 грудня Росія завдала ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. В уряді повідомили, що ворожих влучань зазнали енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. Так, російські окупанти випустили по Україні понад 70 ракет: ППО збила понад 60 з них.

В Укренерго повідомили, що на відновлення виробництва електроенергії після ракетних ударів по енергетиці України, які Росія завдала 5 грудня, знадобиться кілька днів.

Після обстрілів 5 грудня ДТЕК відключив від енергосистеми одне з підприємств, які неодноразово зазнавало ворожих ракетних ударів.

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