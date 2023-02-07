Про це Гераскевич заявив у інтерв'ю Спорт 24.

За його словами, він не розуміє, чому дії Міжнародного олімпійського комітету виявилися несподіваними для міністра молоді та спорту та за сумісництвом голови Національного олімпійського комітету Вадима Гутцайта і Сергія Бубки. який є членом виконкому МОК.

"Для мене незрозуміло, чому дії МОК були неочікуваними для пана Гутцайта. Я співпрацюю з організацією Global Athletes, і мені вже за тиждень до рішення МОК почали приходити повідомлення, в який день це відбудеться, о котрій, які заяви звучатимуть. Чому пан Гутцайт не був готовий? Де пан Бубка, який входить в МОК. Куди він знову зник? Де якісь заяви від нього? Дії?" - обурився Гераскевич.

За його словами, він не вважає можливим виступати на одних змаганнях з росіянами.

"Я взагалі не уявляю, як я можу стояти на одному треку з атлетами з РФ. Щоб моє прізвище значилося поруч з їхніми у протоколі змагань.З іншого боку, Україна несе відповідальність за своїх спортсменів. Адже вони все життя готуються до Олімпіади, а ми їм скажемо "ні, ви не виступатимете", - зауважив Гераскевич.

У цьому контексті він нагадав, що НОК Польщі пропонує створення альтернативних змагань за участі країн, які хочуть бойкотувати рішення МОК.

"Таким чином спортсмени не втратять свої найкращі роки. Адже всі змагання – це про спортсменів, а не про Томаса Баха чи якихось інших функціонерів. Якщо ми залучимо багато країн впізнаваних атлетів, то їх буде дивитися не менша кількість людей, ніж Олімпійські ігри – ми не втратимо нічого. Я запропонував таку ідею пану Гутцайту, але він мені відповів: "Я теж можу сісти в літак і полетіти на Марс". Він вважає, що нереально організувати такі альтернативні змагання", - розповів Гераскевич.

Він підкреслив, що керівництво НОК України діє нерішуче та не підготувала належної відповіді на рішення МОК.

"Я на 100% можу сказати, що рішення МОК готувалося довго. Щойно вийшла декларація про повернення росіян і білорусів, на наступний день Китай заявив, що підтримує такий крок. Зрозуміло, що азійці не могли ухвалити таке рішення за дві секунди. Підкилимні ігри тривали місяцями. Мер Парижа теж підтримала допуск росіян. Дуже прикро, що Україна не готувала у той час відповідь" - який став першим представником України. який виступив на Олімпійських іграх у 2018 та 2022 роках.