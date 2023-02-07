Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт НОК України "проспав" рішення МОК про дозвіл росіянам виступати на Іграх-2024, - учасник двох Олімпіад Гераскевич

НОК України "проспав" рішення МОК про дозвіл росіянам виступати на Іграх-2024, - учасник двох Олімпіад Гераскевич

7 лютого, 2023 вiвторок
10:14
Спорт Владислав Гераскевич, скелетон

Український скелетоніст Владислав Гераскевич звинуватив спортивне керівництво країни в тому, що воно не відреагувало належним чином на рішення МОК допустити росіян до Олімпіади-2024

Про це Гераскевич заявив у інтерв'ю Спорт 24

За його словами, він не розуміє, чому дії Міжнародного олімпійського комітету виявилися несподіваними для міністра молоді та спорту та за сумісництвом голови Національного олімпійського комітету Вадима Гутцайта і Сергія Бубки. який є членом виконкому МОК.   

"Для мене незрозуміло, чому дії МОК були неочікуваними для пана Гутцайта. Я співпрацюю з організацією Global Athletes, і мені вже за тиждень до рішення МОК почали приходити повідомлення, в який день це відбудеться, о котрій, які заяви звучатимуть. Чому пан Гутцайт не був готовий? Де пан Бубка, який входить в МОК. Куди він знову зник? Де якісь заяви від нього? Дії?" - обурився Гераскевич. 

За його словами, він не вважає можливим виступати на одних змаганнях з росіянами. 

"Я взагалі не уявляю, як я можу стояти на одному треку з атлетами з РФ. Щоб моє прізвище значилося поруч з їхніми у протоколі змагань.З іншого боку, Україна несе відповідальність за своїх спортсменів. Адже вони все життя готуються до Олімпіади, а ми їм скажемо "ні, ви не виступатимете", - зауважив Гераскевич. 

У цьому контексті він нагадав, що НОК Польщі пропонує створення альтернативних змагань за участі країн, які хочуть бойкотувати рішення МОК. 

"Таким чином спортсмени не втратять свої найкращі роки. Адже всі змагання – це про спортсменів, а не про Томаса Баха чи якихось інших функціонерів. Якщо ми залучимо багато країн впізнаваних атлетів, то їх буде дивитися не менша кількість людей, ніж Олімпійські ігри – ми не втратимо нічого. Я запропонував таку ідею пану Гутцайту, але він мені відповів: "Я теж можу сісти в літак і полетіти на Марс". Він вважає, що нереально організувати такі альтернативні змагання", - розповів Гераскевич. 

Він підкреслив, що керівництво НОК України діє нерішуче та не підготувала належної відповіді на рішення МОК. 

"Я на 100% можу сказати, що рішення МОК готувалося довго. Щойно вийшла декларація про повернення росіян і білорусів, на наступний день Китай заявив, що підтримує такий крок. Зрозуміло, що азійці не могли ухвалити таке рішення за дві секунди. Підкилимні ігри тривали місяцями. Мер Парижа теж підтримала допуск росіян. Дуже прикро, що Україна не готувала у той час відповідь" - який став першим представником України. який виступив на Олімпійських іграх у 2018 та 2022 роках. 

Росія
Білорусь
МОК
Сергій Бубка
війна з Росією
Олімпіада-2024
Читайте також:
6 лютого, 2023 понедiлок
Росія може розпочати новий наступ у найближчі 10 днів, - Financial Times
Малі найманці
6 лютого, 2023 понедiлок
Малі висилає очільницю місії ООН з прав людини перед візитом Лаврова
6 лютого, 2023 понедiлок
Резніков пояснив, чому чоловікам роздають повістки на вулицях, у кафе та ТРЦ
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.66
    Купівля 39.66
    Продаж 40.32
  • EUR
    Купівля 42.21
    Продаж 43.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
7 лютого
11:29
Землетрус у Туреччині: вдалося знайти шістьох українців, які не виходили на зв'язок
11:28
Роман Зозуля
Зозуля закликав МЗС України відреагувати на те, що прості іспанці підтримують Путіна
11:17
Василь Малюк
Рада проголосувала за призначення Малюка головою СБУ
11:05
Робота з відновлення електропостачання Херсон
За 2022 рік в Україні загинуло 98 енергетиків, поранено вдвічі більше, - Герус
10:49
вимкнення електроенергії
Герус пояснив, чому в деяких будинках ніколи не вимикають електроенергію
10:44
Крістіан Атсу
Ексфутболіста АПЛ витягли живим з-під завалів після землетрусу в Туреччині
10:07
на фото: пожежа
Росіяни поцілили у лікарню Вовчанська на Харківщині, сталася пожежа
10:07
OPINION
Володимир Гевко
Звиклі до схем ошаліли від нового розміру грошей
09:45
обстріл
Ворожі війська вночі завдали удару по Миколаївщині, пошкоджено об'єкт інфраструктури
09:45
Марченко і Медведчук
Компанії дружини Медведчука Марченко фінансували росгвардію та російське МВС у Криму: СБУ викрила масштабну схему
09:25
Ексклюзив
Україна має засоби для ударів вглиб території РФ, проти яких системи ППО безсилі, - Згурець
09:21
В Одесі та прилеглих районах оновили графіки вимкнення електроенергії
08:55
російські танки, окупанти, оркі
Розвідка Британії оцінила здатність РФ провести успішний наступ у лютому
08:53
на фото Бахмут
Минулої доби від рук росіян загинув один мирний мешканець Донеччини, п'ять дістали поранення
08:45
євро
Курс валют на 7 лютого: євро впав у ціні
08:19
Інфографіка
Окупанти
Росія втратила за добу в Україні 1030 солдатів, 14 танків та 28 бойових бронемашин
08:16
ракетний удар по Львівщині
Представник Китаю в ООН висловився про атаки на цивільну інфраструктуру та загрозу ядерної кризи в Україні
08:03
OPINION
Юрій Богданов
Мовний простір, де зараз використовується російська, — токсичний
07:58
Росіяни атакували Нікопольщину
Росіяни атакували Нікопольщину близько 40 снарядами: 60 тис. абонентів залишилися без води
07:36
Джо Байден ООН
Байден розповів, як інцидент зі шпигунською кулею вплине на відносини з Китаєм
07:11
російські війська
Ворог зосереджений на наступі по 5 напрямках, на окремих - перегруповується, - Генштаб 
07:06
Євген Пригожин
В ISW знайшли нові докази, що Кремль боїться впливу Пригожина
06:38
ОГПУ
ОГПУ розслідує злочини росіян в Україні за трьома головними напрямками, - Костін
06:27
російські військові
В ISW пояснили, чому РФ поспішає з новим масштабним наступом в Україні
06:13
хакер
Північнокорейські хакери викрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних оборонних компаній
06:00
Пожежа на кораблі з авто
Пожежа на кораблі біля берегів В'єтнаму: згоріло понад 4,5 тис. автівок
05:36
США та Китай
Інцидент із "кулею-шпигуном" не сприяє поліпшенню відносин між США й КНР, очільник Держдепу вирушить до Пекіна у слушний час, - Білий дім
05:32
Землетрус в Туреччині
Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв сягнула понад 4,2 тис.
05:05
НАТО
"Баланс між цифровою та кінетичною зброєю": НАТО на прикладі України змінює погляд на сучасну війну
04:37
Швейцарія
"Якщо не допоможемо Україні, то станемо на бік Росії": Швейцарія може дозволити реекспорт зброї
04:09
техніка окупантів
Обсяг брухту від знищеної російської техніки становить 250 тис. тонн, - УАВтормет
03:41
Кількість жертв землетрусу в Туреччині може збільшитися у вісім разів, - ВООЗ
03:13
фінляндія швеція нато
Фінляндія готова вступити в НАТО без Швеції, - IltaLehti
02:46
Російські рублі
Дефіцит майже 1,8 млрд рублів. Бюджет РФ у січні виконано лише на 60%
02:18
санкції проти рф
США планують запровадити 200% мито на російський алюміній, - Bloomberg
01:51
Мавзолей Леніна у Москві
У Москві п'яний чоловік хотів викрасти з мавзолею тіло Леніна
01:23
Оновлено
Зеленський, Львів 11.01.23
Зеленського офіційно запросили на саміт ЄС у Брюсселі
00:59
Оновлено
Землетрус в Туреччині
Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 2000, поранено більш ніж 13 тисяч людей
00:56
Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України
"Є всі підстави для позитивного рішення": митрополит Євстратій про перехід ПЦУ на новий календар
00:27
Олексій Данілов
Росія "благає" про переговори, але Україна висуває 4 прості умови, - Данілов
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV