Нокаут за шість раундів: промоутер дав невтішний для Усика прогноз на бій з Джошуа
Промоутер Едді Хірн впевнений, що Олександр Усик програє Ентоні Джошуа в повторному бою
Про це повідомляє Boxing News 24/7.
"Мій прогноз: Джошуа нокаутує Усика за шість раундів. Я високо оцінюю Усика, але я вірю в Ентоні Джошуа. Я вірю, що йому вдасться зробити це правильно в матчі-реванші", – сказав Едді Хірн, який є промоутером Джошуа.
Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.
- 12 квітня стало відомо, що Олександр Усик відмовився проводити другий поєдинок проти Ентоні Джошуа у Великій Британії.
- 13 травня Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring.
- Другий поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа відбудеться у Саудівській Аравії.
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