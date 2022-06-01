Про це повідомляє Boxing News 24/7.

"Мій прогноз: Джошуа нокаутує Усика за шість раундів. Я високо оцінюю Усика, але я вірю в Ентоні Джошуа. Я вірю, що йому вдасться зробити це правильно в матчі-реванші", – сказав Едді Хірн, який є промоутером Джошуа.

Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.

12 квітня стало відомо, що Олександр Усик відмовився проводити другий поєдинок проти Ентоні Джошуа у Великій Британії.

13 травня Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring.

Другий поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа відбудеться у Саудівській Аравії.

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