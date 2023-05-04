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Норвегія виділяє Україні пакет фінансової допомоги на гуманітарну та бюджетну сфери

4 травня, 2023 четвер
01:53
Економіка Норвегія

Норвегія надала Україні 235 млн євро гуманітарної допомоги й нині виділяє ще 143 млн на підтримку управління бюджетною сферою

Про це прем'єр-міністр Йонас Гар Стере поінформував Володимира Зеленського в середу під час зустрічі в Гельсінкі, повідомляє сайт уряду Норвегії.

Кошти будуть спрямовані на ремонт та підтримання цивільної інфраструктури, зокрема, для забезпечення українців електро- та водопостачанням, функціонування шкіл та лікарень.

Зазначається, що гроші виділяються в рамках Програми підтримки Нансена для України. Раніше 168 млн євро з фонду пішли на підтримання критично важливих послуг.

"Ми перебуваємо в тісному діалозі з владою України, аби гарантувати, що допомога дійде до тих, хто її найбільше потребує. Агресивна війна Росії щодня спричиняє неймовірні страждання та масштабні руйнування. Наша підтримка допоможе полегшити становище українського народу", - заявив прем'єр-міністр.

В уряді Норвегії нагадали, що країна взяла на себе зобов'язання надавати Україні 1,2 млрд євро щороку протягом п'яти років (у 2023–2027 рр.), загальна сума допомоги має сягнути 6,3 млрд євро.

Цьогоріч половина визначених коштів надійде у вигляді військової допомоги, решта – на гуманітарні цілі.

"На сьогодні країни Північної Європи загалом виділили (Україні – ред.) 4,4 млрд євро на військову підтримку. Ідеться, зокрема, про танки, бронемашини, зенітні системи, артилерію та навчання українських військових", – зазначив Стере, наголосивши, що його уряд підтримує тісний діалог з українською владою, "яка має найкраще уявлення про те, де є найбільші потреби".

  • У середу, 3 травня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Фінляндії. З колегою Саулі Нііністьо він обговорив питання посилення підтримки України напередодні контрнаступу ЗСУ.
  • Під час візиту президент Фінляндії та прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції 3 травня заявили, що підтримуватимуть Україну на шляху до НАТО та ЄС.
  • Також 29 квітня уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік, зокрема виділять 1 млрд євро на відбудову країни.
Норвегія
допомога Україні
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