Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Путін 30 березня підписав указ про санкціонування піврічного весняного призову в Росію, який передбачає призов 147 тис. росіян з 1 квітня по 15 липня. Росія проводить два цикли призову на строкову службу, причому щодо весняного циклу призову - йдеться про 134 000 чоловіків.

Експерти не виключають, що Москва може використати навчальний потенціал Білорусі, щоб підтримати збільшення призовників на 13 тис. Проте український військовий чиновник повідомив, що російський персонал, який навчається в Білорусі, не перевищує 9000-10 000 за раз, і ISW раніше спостерігав, як РФ тренує до 12 тис. військових у Білорусі.

Також супутникові зображення показують, що російські війська, які тренуються в Білорусі на Обуз-Лєсновському полігоні, передислокувалися до Росії в середині березня, звільнивши місце для нових солдатів.

"Нові призовники не збільшать російську бойову міць у короткостроковій перспективі, оскільки російські призовники мають пройти місяці навчання та служби, перш ніж побачити бій", - йдеться у звіті Інституту.

Також аналітики наголошують, що Путін навряд чи розгорне новопризвані війська для участі в бойових діях в Україні через побоювання щодо стабільності свого режиму.

Голова комітету держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов 30 березня заявив, що весняні призовники не відправлятимуться на окуповані Росією території України під час призову навесні 2023 року.

"Твердження Картаполова можуть бути правдивими, враховуючи, що ISW не спостерігав значних масштабів використання російськими військовими призовників на передовій з перших місяців війни і особливо після затоплення флагманського корабля Чорноморського флоту Росії "Москва", - йдеться у повідомленні.

Путін, ймовірно, вважав, що політична вартість відправки призовників на передову є вищою, ніж мобілізація у вересні 2022 року в Росії, кажуть в ISW.

Так, у відповідь на контрнаступ ЗСУ в Харківській області у вересні 2022 року Путін не відправляв призовників, а натомість мобілізував резервістів для стабілізації руйнуючої лінії фронту.

"Це рішення вказує на те, що Путін надає перевагу мобілізації резервістів, а не відправці призовників до бою - ймовірно, з політичних міркувань - навіть попри те, що призовники, які вступають в останні місяці свого щорічного обов’язку, можуть воювати ефективніше, ніж цивільні резервісти", - кажуть експерти.

В Інституті додають, початок нового періоду призову, навіть із дещо збільшеною кількістю призовників, може фактично зменшити потенціал Росії для навчання резервістів та іншого персоналу, набраного за допомогою криптомобілізаційних кампаній.