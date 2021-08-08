Новий посол Ізраїлю прибув до України
Нового посла держави Ізраїль Михайла Бродського у неділю, 8 серпня 2021 року, зустріли у Києві
Про це передає Еспресо.TV.
"Сьогодні дипломати із посольства Ізраїлю в Україні зустрілися з нашим новим послом Михайлом Бродським", - йдеться в повідомленні посольства Ізраїлю в Україні.
Зазначається, що дипломати поділилися з ним справжніми українськими традиціями та висловили надію на подальшу ефективну співпрацю.
Довідка
Михайло Бродський народився 1972 року в Санкт-Петербурзі.
1990-го разом з родиною переїхав до Ізраїлю.
Отримав ступінь бакалавра політичних наук та ступінь магістра дипломатії і національної безпеки в Тель-Авівському університеті.
Дипломатичну кар’єру розпочав у 2002 році.
У 2003-2008 роках працював прес-аташе посольства Ізраїлю в Москві та політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві з 2006 по 2008 роки. У 2009-2013 обіймав посаду директора зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні. З 2015 по 2018 роки працював послом Ізраїлю у Казахстані.
- Нагадаємо, Бродського призначили послом в Україні у червні. Його кандидатуру погодили у листопаді минулого року.
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