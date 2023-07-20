Новий посол Німеччини Мартін Єгер почав роботу в Україні
Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс у четвер, 20 липня, прийняв копії вірчих грамот у нового посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
Перебийніс поінформував дипломата про актуальну ситуацію в Україні в умовах протидії російській агресії та відзначив важливість отриманої масштабної допомоги з боку Німеччини.
Зі свого боку, Єгер запевнив у незмінній підтримці Німеччиною суверенітету та територіальної цілісності України, а також наголосив на готовності німецького уряду й надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні.
Єгер замінить на посаді Анку Фельдгузен, яка працювала у Києві з 2019 року.
До посади у Києві Єгер працював послом в Іраку.
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