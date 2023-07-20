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Новий посол Німеччини Мартін Єгер почав роботу в Україні

20 липня, 2023 четвер
19:26
Україна Мартін Єгер

Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс у четвер, 20 липня, прийняв копії вірчих грамот у нового посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Перебийніс поінформував дипломата про актуальну ситуацію в Україні в умовах протидії російській агресії та відзначив важливість отриманої масштабної допомоги з боку Німеччини.

Зі свого боку, Єгер запевнив у незмінній підтримці Німеччиною суверенітету та територіальної цілісності України, а також  наголосив на готовності німецького уряду й надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні.

Єгер замінить на посаді Анку Фельдгузен, яка працювала у Києві з 2019 року.

До посади у Києві Єгер працював послом в Іраку.

  • Нагадаємо, у січні Зеленський прийняв вірчі грамоти в нових послів Австрії, Кіпру, Лівії та Фінляндії.
  • 16 червня міністерство закордонних справ Туреччини призначило нового надзвичайного та повноважного посла в Україні - Мустафу Левента Білгена
  • 20 червня Зеленський призначив послів України в Бразилії, Колумбії та Індії.
  • 21 червня Зеленський прийняв вірчі грамоти нових послів Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.
  • 6 липня стало відомо, що Велика Британія визначилася із кандидатурою нового посла в Україні – ним стане Мартін Гарріс, який вступить на посаду вже у вересні цього року.
МЗС
Німеччина
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