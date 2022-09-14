Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався у замку Хіллсборо, коли король Карл III робив запис у книзі відвідувачів офіційної королівської резиденції у північноірландському графстві Даун.

Спочатку він написав неправильну дату, а потім поскаржився на ручку, яка протекла та забруднила йому руку.

"О Боже, ненавиджу це. Я не можу терпіти цю прокляту штуку. Кожен чортів раз", - розлючено висловився король Великої Британії.

За інформацією The Guardian, Карл III також поставив у записі неправильну дату.

8 вересня Єлизавета II померла.

73-річний син королеви Чарльз став новим королем Сполученого Королівства.

13 вересня Джонсон розповів подробиці зустрічі з Єлизаветою II за два дні до її смерті.

Заповіт королеви Великої Британії Єлизавети II запечатають і заховають у сейф, щонайменше, на 90 років.

Раніше стало відомо, що у понеділок, 19 вересня, відбудеться похорон королеви Великої Британії Єлизавети II.

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