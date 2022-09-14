"О Боже, ненавиджу це", - король Карл III розлютився через пір'яну ручку
Король Великої Британії Карл III розлютився через пір'яну ручку, з якої протекло чорнило
Про це повідомляє The Guardian.
Інцидент стався у замку Хіллсборо, коли король Карл III робив запис у книзі відвідувачів офіційної королівської резиденції у північноірландському графстві Даун.
Спочатку він написав неправильну дату, а потім поскаржився на ручку, яка протекла та забруднила йому руку.
"О Боже, ненавиджу це. Я не можу терпіти цю прокляту штуку. Кожен чортів раз", - розлючено висловився король Великої Британії.
За інформацією The Guardian, Карл III також поставив у записі неправильну дату.
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