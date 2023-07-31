Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР повідомили про підозру приватному підприємцю з Києва, який обманув одну з військових частин та шахрайським способом заволодів майже 7 млн гривень", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що підприємець уклав угоду з військовою частиною на постачання 1,5 тис. комп’ютерів та їх складників. Додатково зловмисник продав операційну систему за додаткову плату, хоча вона вже була в комплекті від виробника.

За даними правоохоронців, ділок обдурив представників військової частини, стверджуючи, що операційна система до комп’ютерів була куплена окремо. Він навіть показав підроблену угоду як "доказ". Це змусило військових витратити додаткових 7 мільйонів гривень з державного бюджету.

Столичний підприємець підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.