Обмін Медведчука відбувся в аеропорту Анкари, його ініціатором була Росія, – Hurriyet
Обмін проросійського політика, лідера забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука відбувся за ініціативою Росії в аеропорту Анкари (Туреччина)
Про це повідомили джерела Hurriyet.
За даними газети, переговори про обмін провели у штаб-квартирі Національної розвідувальної організації Туреччини (МІТ) в Анкарі. Російська сторона також висунула умову, щоби командири "Азова" залишилися в Туреччині, і Україна його прийняла, розповіли співрозмовники видання.
У день обміну літаки з Росії та України "один за одним" приземлялися в аеропорту Анкари Есенбога. В українському літаку був Медведчук, російське ж судно доставило "азовців". Після приземлення представники України у присутності співробітників турецької розвідки піднялися на борт російського літака, а російські – на борт українського. Обмін пройшов без проблем, зазначає Hurriyet.
- 21 вересня Україна віддала Росії Медведчука і 55 полонених росіян, а натомість вдалося повернути 215 захисників України.
- 22 вересня представники спецслужб та Офісу президента на брифінгу щодо обміну полонених розповіли, що через Медведчука напряму йшло фінансування багатьох агентурних мереж, фінансування певних посадовців і наповнення негласного бюджету ФСБ.
- Російське видання "Медуза" з'ясувало, що родина Медведчука нині живе в Москві.
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