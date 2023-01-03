Про це повідомили джерела Hurriyet.

За даними газети, переговори про обмін провели у штаб-квартирі Національної розвідувальної організації Туреччини (МІТ) в Анкарі. Російська сторона також висунула умову, щоби командири "Азова" залишилися в Туреччині, і Україна його прийняла, розповіли співрозмовники видання.

У день обміну літаки з Росії та України "один за одним" приземлялися в аеропорту Анкари Есенбога. В українському літаку був Медведчук, російське ж судно доставило "азовців". Після приземлення представники України у присутності співробітників турецької розвідки піднялися на борт російського літака, а російські – на борт українського. Обмін пройшов без проблем, зазначає Hurriyet.

21 вересня Україна віддала Росії Медведчука і 55 полонених росіян, а натомість вдалося повернути 215 захисників України.

22 вересня представники спецслужб та Офісу президента на брифінгу щодо обміну полонених розповіли, що через Медведчука напряму йшло фінансування багатьох агентурних мереж, фінансування певних посадовців і наповнення негласного бюджету ФСБ.

Російське видання "Медуза" з'ясувало, що родина Медведчука нині живе в Москві.

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