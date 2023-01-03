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Обмін Медведчука відбувся в аеропорту Анкари, його ініціатором була Росія, – Hurriyet

3 січня, 2023 вiвторок
11:59
Світ Віктор Медведчук

Обмін проросійського політика, лідера забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука відбувся за ініціативою Росії в аеропорту Анкари (Туреччина)

Про це повідомили джерела Hurriyet.

За даними газети, переговори про обмін провели у штаб-квартирі Національної розвідувальної організації Туреччини (МІТ) в Анкарі. Російська сторона також висунула умову, щоби командири "Азова" залишилися в Туреччині, і Україна його прийняла, розповіли співрозмовники видання.

У день обміну літаки з Росії та України "один за одним" приземлялися в аеропорту Анкари Есенбога. В українському літаку був Медведчук, російське ж судно доставило "азовців". Після приземлення представники України у присутності співробітників турецької розвідки піднялися на борт російського літака, а російські – на борт українського. Обмін пройшов без проблем, зазначає Hurriyet.

  • 21 вересня Україна віддала Росії Медведчука і 55 полонених росіян, а натомість вдалося повернути 215 захисників України.
  • 22 вересня представники спецслужб та Офісу президента на брифінгу щодо обміну полонених розповіли, що через Медведчука напряму йшло фінансування багатьох агентурних мереж, фінансування певних посадовців і наповнення негласного бюджету ФСБ.
  • Російське видання "Медуза" з'ясувало, що родина Медведчука нині живе в Москві.

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Новини
Україна
Росія
Туреччина
Віктор Медведчук
обмін полоненими
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