Про це пише російське видання "Медуза", яке провело власне розслідування.

Нагадаємо, що 21 вересня Україна віддала Росії Медведчука і 55 полонених росіян, а натомість вдалося повернути 215 захисників України.

Відтоді точне місцезнаходження Медведчука було невідоме. У листопаді в соцмережах поширювали інформацію про те, що кума Путіна з дружиною нібито бачили в окупованій Ялті, але підтверждень цьому немає.

Спільно з "Лабораторією університетської прозорості" видання "Медуза" зʼясувало, що донька Медведчука і його третьої дружини Оксани Марченко Дарʼя щонайменше з 2021 року проживає в Росії. Дарʼя Медведчук є похресницею президента РФ Володимира Путіна й нині навчається у Вищій школі економіки в Москві (платно), про що ЗМІ стало відомо з наказу про її зарахування на факультет "Вища школа бізнесу" від 31 серпня 2021 року, опублікованого на сайті університету.

Водночас на початку 2022 року Медведчук розповідав, що його донька вступила до Женевського університету і планувала їхати до Швейцарії, але їй анулювали візу за два дні до початку навчання. Видання також розповідає, що Дарʼю Медведчук декілька разів намагалися виключити за провалені іспити, проте на співробітників навчального закладу тиснули та погрожували їм.

Оксана Марченко в лютому 2022 року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення, була в Москві, писали українські журналісти з посиланням на її соцмережі. У квітні, після вторгнення РФ та арешту чоловіка, вона також виступила на пресконференції в Москві.

22 вересня представники спецслужб та Офісу президента на брифінгу щодо обміну полонених розповіли, що через Медведчука напряму йшло фінансування багатьох агентурних мереж, фінансування певних посадовців і наповнення негласного бюджету ФСБ.

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