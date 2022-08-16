Про це йшлось у промові прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду 16 серпня.

За словами прем’єра, підписання митного безвізу – це один з кроків реформування митниці.

"Приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту – це те, що ми називаємо "митний безвіз" із Європейським Союзом. Учора Парламент прийняв урядовий законопроєкт про зміни до Митного кодексу, і ці зміни максимально наближають українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу, фактично відкриваючи дорогу до підписання "митного безвізу", – заявив Денис Шмигаль. – Україна почне обмінюватися митною інформацією з 36 країнами в режимі реального часу. Це буде надважливий процес у знищенні корупції та схем на митниці".

Наступними кроками у реформуванні митниці стануть спільні пункти пропуску на кордоні з ЄС, електронні черги та створення сучасних сервісних зон біля кордону для вантажних автомобілів та їх водіїв.

15 серпня Верховна Рада ухвалила закон №7420, який вносить зміни до Митного кодексу України для приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та участі у Новій комп'ютеризованій транзитній системі (NCTS), яка використовується договірними сторонами Конвенції. Це так званий митний безвіз з ЄС

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