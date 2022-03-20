Оборона Харкова успішна, ворог отримує по зубах - боєць ТрО

Про ситуацію навколо Харкова та у самому місті на 19 березня і недільний ранок 20-го розповів Валентин Дебелий, боєць тероборони Харкова в етері телеканалу Еспресо.TV.



«Вчора ввечері, 19 березня, ворог продовжував знищувати наше місто. Знову під удар попала північна Салтівка, знову під удар попала Данилівка. Вже ближче до ночі обстріли вщухли, але це та реальність, з якою зараз Харків живе» - зазначив боєць ТрО.



«Цілий день працюють МНСники, велика їм шана і повага, так само як і пожежники, і рятувальники, вояки, швидка, волонтери - задіяні всі, у нас такий об'ємний фронт".



Валентин Дебелий розповів: «Ворог, звісно, займає деякі позиції в області. В нього така тактика, він намагається обстрілювати, потім намагається зайти у місто. І кожного-кожного разу ЗСУ, тероборона, добровольчі формування дають ворогу по зубах і він відходить назад, буває на багато-багато кілометрів».







Боєць зауважив: «Точаться бої, бойові зіткнення тривають, але можна казати, що ми успішно виконуємо задачу, яка називається оборона Харкова. Сподіваюсь, дуже-дуже скоро ми почнемо переходити у контрнаступ, як вже ми робили на деяких ділянках фронту».



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