Термін спливає: чи отримає Путін ще 50 днів від Трампа після закінчення ультиматуму та яка з цього нам користь. Пояснюємо

Натомість це додало ентузіазму українській стороні, оскільки крім довгоочікуваних нових санкцій, Трамп пообіцяв і співпрацю у військовій допомозі, зокрема, з ЗРК Patriot. Загалом вперше під час свого президентства він зайняв найбільш проукраїнську позицію, хоча сам це й заперечує, бо й далі хоче бути нейтральним задля "досягнення миру".

Еспресо пояснить, що стоїть за цими заявами та чи варто очікувати зрушень наприкінці серпня, коли мине 50 днів, які Трамп дав Путіну.

Передумови ультиматуму

З поверненням до президентського крісла Трамп неодноразово заявляв про намір швидко завершити війну в Україні, спираючись на свою репутацію "генія з укладання угод". Ще під час передвиборчої кампанії він обіцяв зупинити війну "за 24 години", хоча згодом його команда скоригувала цей термін до 100 днів. За цей час Вашингтон відновив переговори з росіянами та навіть пообіцяв їм не лише зупинити вступ України в НАТО, але й визнати Крим російським. Все, щоб зупинити війну Кремля. Натомість росіяни продовжили говорили ультиматумами, вимагаючи, фактично, капітуляції України і не готові шукати компромісів.

У підсумку Дональд Трамп почав все більше натякати, що не задоволений Путіним і кілька разів давав йому 2-3 тижні, кажучи, подивимося, що буде далі. А далі час минав, росіяни продовжували регулярно атакувати українські цивільні міста та вбивати людей. Столиця пережила кілька найбільших повітряних атак з початку війни, до того ж запаси українського ППО почали вичерпуватися, насамперед до Patriot, які поставляють американці.

Єдиним видимим результатом стало відновлення прямих мирних переговорів між Україною та РФ у Туреччині, які хоч не завершили військових дій, однак принесли багато обмінів, що дозволило понад 1000 українським військовим повернутися додому з полону.

Тож липень став переломним у сприйнятті Трампа того, що гарними словами не вдасться зупинити путінську агресію. Адже, як сам сказав президент США, він кілька разів "чудово говорив" з Путіним, а потім той одразу віддавав накази робити масові атаки по українських містах та селах. Трамп також зізнався, що його дружина Меланія вплинула на нього, кажучи, що Росія продовжує бомбити Україну. Загалом лідер США почав відзначати ірраціональну позицію Путіна, не розуміючи його нав’язливої думки пов’язаної з демонтажем самостійної української державності та небажанням укладати вигідну угоду.

Можливо, що ключовим моментом, що передував трампівському ультиматуму, стала крайня телефонна розмова між Трампом і Путіним 3 липня. Як зауважив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг в етері Еспресо, саме тоді Трамп образився на Путіна, бо той ніяк не хоче йти на будь-які поступки, а продовжує говорити мовою зброї.

За даними Axios, під час цієї розмови Путін нібито повідомив Трампа про плани Росії завершити окупацію чотирьох регіонів України протягом 60 днів. Через десять днів після цієї розмови, 14 липня, Трамп виступив на пресконференції разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, де й оголосив про 50-денний дедлайн.

Тобто фактично цей термін дає Путіну можливість завершити запланований наступ, оскільки 50 днів від 14 липня збігаються з 60-денним періодом, озвученим Путіним. Як кажуть у CNN РФ може почати свій великий літній наступ уже за кілька днів чи тижнів і він буде націлений на три важливі міста сходу України – Покровськ, Костянтинівку і Куп’янськ.

З іншого боку, Кремль вже 3,5 роки намагається захопити повністю ту ж Донецьку область, але поки платить величезну ціну за свої дії, втрачаючи щодня понад тисячу солдат та велике число техніки. За підрахунками аналітиків, з такими темпами росіянами треба понад 70-80 років, щоб повністю окупувати Україну. Тому деякі експерти припускають, що Трамп вирішив знову довіритися обіцянкам Путіна, мовляв, тобі треба ще 60 днів, добре, але після поговоримо серйозно.

У чому суть ультиматуму

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Ультиматум Трампа передбачає, що Росія має припинити бойові дії та укласти мирну угоду з Україною на умовах, які, за словами Трампа, будуть "справедливими". Якщо цього не станеться, тоді США запровадять вторинні мита у розмірі 100% на товари та послуги країн, які купують російську нафту і газ (Китай, Бразилія, Індія та інші країни). На думку Вашингтону, це може мати значний економічний вплив на Росію, яка значною мірою залежить від експорту енергоносіїв.

"Санкції будуть дуже, дуже потужними та дуже поганими для країн, що беруть участь, і я сподіваюся, що нам не доведеться смикати за цю нитку, побачимо", - прокоментував Трамп у традиційній для себе манері.

А сенатор-республіканець Ліндсі Грем ще яскравіше висловився, що Трамп "збирається надерти дупу Путіну".

Однак зміст "справедливої угоди" між Україною та Росією досі залишається нечітким. Трамп раніше заявляв, що його втручання нібито змусило Путіна відмовитися від амбіцій захопити всю Україну, але конкретні умови угоди не повідомлялися публічно. Тому деякі критики припускають, що насправді цей ультиматум може бути лише бажанням Трампа зберегти обличчя після невдалих спроб швидкого завершення війни. Відповідно, нова риторика Трампа щодо України – швидше імітація підтримки, відзначає Foreign Policy.

Адже 50 днів – це багато і, по суті, сприймається Росією як продовження її "вікна можливостей" для ескалації бойових дій, щоб покращити свої позиції перед реальними переговорами, які можуть відбутися в кінці року. За цей час Путін може захопити ще більше територій, щоб ускладнити мирний процес. Крім того, ультиматум Трампа не містить чітких механізмів примусу, окрім економічних санкцій, що викликає сумніви в його ефективності. Адже Росія вже роками живе з найбільшим числом санкцій у світі, однак навчилася їх обходити.

Яка реакція Кремля

У Росії відреагували на ультиматум із демонстративною байдужістю. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав заяву Трампа "театральною" і заявив, що Росія не реагуватиме на такі погрози. Це відповідає попередній риториці російських посадовців, які ігнорують всі західні ультиматуми та наполягають на власних умовах.

А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Європейський Союз "намагається втягнути США у вир санкцій", але відкинув погрозу Трампа як черговий ультиматум.

"П’ятдесят днів – раніше це було 24 години; раніше це було 100 днів; ми все це пережили. Проти нас вже запроваджено безпрецедентну кількість санкцій. Ми справляємося. Я не сумніваюся, що ми впораємося", – сказав він.

У BBC відзначили, що фондова біржа в Москві навіть піднялася на 2,7% після ультиматуму Трампа, бо "Росія готувалася до ще жорсткіших санкцій з боку президента Трампа".

Переваги покращення відносин зі США поступаються максималістським воєнним цілям Путіна, кажуть у The Guardian.

"Володимир Путін, схоже, не збентежився першим відчутним розривом Дональда Трампа з Москвою – ознака, як кажуть аналітики та кремлівські інсайдери, що російський лідер давно очікував погіршення відносин після очевидного покращення на початку другого терміну Трампа", – пишуть у виданні.

Як відреагували у ЄС та Україні

Володимир Зеленський та Дональд Трамп, фото: gettyimages

Ультиматум Трампа викликав скепсис не лише в Москві, але й в Києві та західних союзників України. Європейські лідери вважають його недостатньо жорстким. Адже вони побоюються, що 50-денний період може дати Росії час для перегрупування сил, а не для реального припинення війни.

"Дуже позитивно, що президент Трамп займає тверду позицію щодо Росії. З іншого боку, 50 днів – це дуже довгий термін, якщо ми бачимо, що вони щодня вбивають мирних жителів", - заявила представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас.

Президент України Володимир Зеленський також висловив стурбованість, зазначивши, що кожен із 50 днів може принести додаткові руйнування та втрати для українців. Він підкреслив, що для припинення війни потрібні "серйозні важелі впливу" на Путіна, якого він вважає неготовим до компромісів. Хоча Зеленський тепер не забуває спершу постійно дякувати Трампу, який нарешті почав говорити те, чого від нього хоче чути Україна. У The Washington Post кажуть, що саме задля Дональда Трампа Зеленський й реорганізувала уряд – для нових відносин з США, зокрема, для реалізації так званої угоди про мінерали.

З іншого боку, як європейські, так і українські політики відзначають, що цей тактичний зсув позиції Трампа щодо Путіна є дуже важливим. Адже незабаром після ультиматуму президент США заявив про нову схему: американці вироблятимуть зброю, яку європейські країни НАТО купуватимуть і передаватимуть Україні. Цей план, за словами Трампа, має забезпечити Україну "величезною кількістю військової техніки", включаючи 17 систем Patriot. Однак анонс викликав здивування серед європейських союзників, які, за даними Reuters, дізналися про нього лише під час оголошення. Так само Пентагон публічно дистанціювався від цих заяв.

Щобільше, Трамп сказав, що Patriot доставлять дуже швидко в Україну. Однак потім з’ясувалося, що швидше за все Трамп мав на увазі не про повноцінні 17 батарей Patriot, а про 17 пускових установок. Про це сказав заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький. Кожна система Patriot складається з 5-6 пускових установок. Тобто мова про три батареї. Скібіцький нагадав, що дві системи вже погодилася надати Німеччина, а третю – Нідерланди. Однак і тут є нюанс, бо вони погодилися за умови, що їм за 6-8 місяців дадуть заміну за них. Отже, без участі США ні як не обійтися.

Наразі головнокомандувач НАТО в Європі підтвердив, що повним ходом йде підготовка до постачання ракетних комплексів Patriot Україні, але знову таки без термінів.

Інше пояснення слів Трампа – це домовленість зі Швейцарією, яка змушена тепер поступитися своєю чергою на отримання п’яти комплексів Patriot, замовлених ще кілька років тому. Ці системи, які ще доробляє американська компанія Raytheon, будуть спрямовані Україні коштом Німеччини, але їхня готовність очікується не раніше ніж на початку наступного року. Та й швейцарський контракт передбачав, що поставки мали закінчитися лише у 2028 році, тому отримання всіх п'яти систем може тривати доволі довго.

Військовий експерт Іван Киричевський в ефірі "Еспресо" відзначив, що найкращим варіантом для України було б закупити ЗРК Patriot на $10 млрд, виділених США, а не перенаправляти системи, замовлені Швейцарією. Адже Швейцарія замовила ці комплекси ще у 2021 році для захисту важливих логістичних маршрутів НАТО, тому їх вилучення може мати негативні наслідки.

"В принципі, ми опиняємось у не дуже хорошій дилемі, коли озброювати Україну Трамп хоче коштом Європи. І ми як країна в цій ситуації жодної ініціативи не проявляємо. Що стосується збігу в тому, що Трамп говорив про 17 пускових установок Patriot і Швейцарія замовила таку ж кількість, то це якось теж стикується. Тому виходить, що американці самі не до кінця розуміють, коли говорять про системні установки й тому подібне", - додав він.

З іншого боку навіть згадка Трампом про військову допомогу Україні викликала критику в його ж прибічників, які стверджують, що це "не їхня війна". Та й перед виборами Трамп обіцяв, що більше не робитиме, як Байден і не виділятиме мільярдів доларів "найкращому у світі торговцю", як він називав Зеленського. Однак президент США стверджує, що його "союз з НАТО" не є відходом від політики "Америка понад усе".

Що кажуть експерти про ініціативу Трампа

фото: Getty Images

Австрійський військовий експерт Маркус Райснер розповів DW, що розворот Трампа не треба сприймати надто оптимістично, адже ці 50-денні рамки "занадто розмиті, а рішення недостатньо чітко сформульовано".

"Якщо уважно послухати Трампа, то, по-перше, він обіцяв постачання лише оборонних систем озброєння. Що стосується систем наступального озброєння - тут не було жодного рішення, лише зауваження, що він розгляне це питання. Але, як на мене, цей 50-денний період дуже довгий; тут може статися багато", - сказав Райснер.

Справді, була інформація, що під час телефонної розмови Трамп натякав Зеленському, що українцям треба наступати і питав, чи може Україна вдарити по Москві? Але згодом президент США публічно сказав: "Зеленський не повинен атакувати Москву".

Варто розуміти, що за словами посадовців Білого дому, Трамп переконаний, що Росія виграє у війні, мовляв, це питання часу, бо та має більшу економіку і більше людей. Тому він бачить своє завдання в одному – зупинити вбивства. Все інше, крім вигідних угод, його мало цікавить.

Власне, що з грошима пов’язує ультиматум Трампа і журналіст Віталій Портников. Бо вичерпується допомога Україні, затверджена ще за Байдена.

"Трамп змушений визначитися з подальшою тактикою у російсько-українській війні. Очевидно, що він хоче завершити війну – хоча б на рівні припинення вогню. І завершити її так, щоб уникнути нових рішень, передусім фінансових. Саме тому його стратегічне завдання – переконати Путіна припинити вогонь ще до того, як вичерпається допомога, затверджена Конгресом ще за президентства Джо Байдена. Від цього пакету залишилося лише кілька мільярдів доларів – і, ймовірно, вони будуть витрачені саме за наступні 50 днів", – пише Портников і додає, що 50 днів – це не стільки ескалація на українському фронті, скільки можлива ескалація між США та Росією.

Дехто припускає, що Трамп дійсно може запровадити санкції, тобто вдарити по російській економіці, як і обіцяв. Адже з Іраном він дотримався свого слова, коли разом з Ізраїлем атакував ядерну програму Тегерана.

"До закінчення дедлайну Росія має відчути, що не лише вона може бомбити столицю іншої держави", - сказав колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в ефірі Radio NV, натякаючи, що Україна може накопичувати зброю для масштабної атаки, щоб переконати Кремль і додати впевненості США щодо санкцій.

Однак, як кажуть експерти CNN, цей американський удар по російській нафті може різко підвищити ціну на енергоносії у всьому світі. А це точно не сподобається виборцям Трампа, які голосували за нього, бо той обіцяв дешевший бензин.

"За даними Міжнародного енергетичного агентства, минулого року Росія заробила близько 192 мільярдів доларів на продажу нафти. Припинення цього може бути ефективним, але також дорогим, і не лише для Москви. Ціни на нафту можуть різко злетіти в усьому світі, якщо понад 7 мільйонів барелів нафти, що експортується Росією на день, раптово зникнуть", - відзначають у виданні.

Тому насправді, як зауважує старший науковий співробітник Інституту Хадсона Люк Коффі, Трамп не знає, як примусити Путіна закінчити війну. Відповідно, всі ці заяви про 50 днів – це чергові страшилки Трампа, які не діють на росіян, але це також інструмент для його політики, щоб не виглядати беззубо у медіа перед ультимативною позицією Путіна.

Можливо, тому президент Трамп нещодавно сказав, що хоч він і розчарований з Путіним, але "не закінчив з ним", тобто готовий й далі говорити (кажуть, що особиста зустріч буде вже на початку вересня, де буде і лідер Китаю). З огляду на це, цілком можливо, що гра у нові 2-3 тижні, чи ще якийсь "до кінця року" ультиматум може продовжитися у кінці серпня. Але поки американці очікують, росіяни вперто продовжують наступ і здійснюють масштабні повітряні атаки. З всім цим доводиться щодня давати раду українцям у війні, в якій поки, на жаль, не видно краю.

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