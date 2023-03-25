Оборонна підтримка, макрофін і спецтрибунал для РФ: Зеленський підбив підсумки тижня

Про це президент розповів у вечірньому зверненні.

Володимир Зеленський зазначив, що цього тижня ухвалено рішення щодо нових пакетів допомоги Україні від Сполучених Штатів, Литви, Фінляндії, Німеччини та Швеції.

"Є безпековий пакет і сильні домовленості з Японією – іще раз хочу подякувати премʼєр-міністру Кішіді за продуктивний візит", - додав він.

Зокрема глава держави повідомив, що 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС уже на рахунках українського Національного банку, а в Хорватії ухвалили програму лікування та реабілітації поранених захисників. Також Греція приєдналася до групи союзників, які працюють над спецтрибуналом для РФ, Ісландія ж визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Президент поінформував про завершення навчання офіцерів, зокрема Національної гвардії і Військово-Морських сил. Також він привітав рішення, яке активізує виробництво українських безпілотників, заявивши, що цьогоріч щонайменше 20 млрд грн спрямують на потреби для наших воїнів.

"Крок за кроком робимо все можливе і всюди, щоб російський реваншизм програв у кожному з елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом.

Дякую всім, хто посилює нашу Україну! Слава всім, хто бʼється за свободу для України!

Слава Україні!" - резюмував президент.