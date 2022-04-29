Обстріл Києва під час візиту генсека ООН - яскрава демонстрація злочинів Росії в Україні, - політолог Давидюк
Політолог Микола Давидюк вважає, що ракетний обстріл Києва під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша є яскравою демонстрацією злочинів Росії в Україні
Він висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Ракетний обстріл Києва й перебування у звільнених від російських окупантів населених пунктах дали генсеку ООН Антоніу Гутеррешу зрозуміти, що насправді Російська Федерація робить в Україні, що геноцид - це не просто слова і не політичні заяви США чи Канади, а це реальність, в якій живе сьогодні український народ. Гадаю, це одна з найкращих демонстрацій для політика найвищого рівня у світі, що Росія тут робить, які злочини коїть і що ніякого виправдання цим злочинам бути не може", - зазначив Давидюк.
Політолог додав, що генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй перебуваючи в Бородянці, розповів, що він уявляє там своїх дітей, внуків та розуміє, що точно таке жахіття могло статися і в нього вдома.
"Москва нагадала пану Гутеррешу, що таке Російська Федерація, коли під час його перебування в Києві почала обстрілювати житлові будинки української столиці, коли російська влада почала обстрілювати мирних жителів Києва, коли ще генсек ООН лише покидав нашу країну", - зауважив Микола Давидюк.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш того ж дня зустрівся у Києві із президентом Володимиром Зеленським. В цей день Росія завдала ударів по столиці - генсек заявив, що шокований таким актом агресії.
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що під час обстрілу Києва Росія продемонструвала нехтування міжнародним правом.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.56Продаж 33.69
- Актуальне
- Важливе