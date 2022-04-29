Обстріл Києва під час візиту генсека ООН - яскрава демонстрація злочинів Росії в Україні, - політолог Давидюк

Він висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".



"Ракетний обстріл Києва й перебування у звільнених від російських окупантів населених пунктах дали генсеку ООН Антоніу Гутеррешу зрозуміти, що насправді Російська Федерація робить в Україні, що геноцид - це не просто слова і не політичні заяви США чи Канади, а це реальність, в якій живе сьогодні український народ. Гадаю, це одна з найкращих демонстрацій для політика найвищого рівня у світі, що Росія тут робить, які злочини коїть і що ніякого виправдання цим злочинам бути не може", - зазначив Давидюк.



Політолог додав, що генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй перебуваючи в Бородянці, розповів, що він уявляє там своїх дітей, внуків та розуміє, що точно таке жахіття могло статися і в нього вдома.



"Москва нагадала пану Гутеррешу, що таке Російська Федерація, коли під час його перебування в Києві почала обстрілювати житлові будинки української столиці, коли російська влада почала обстрілювати мирних жителів Києва, коли ще генсек ООН лише покидав нашу країну", - зауважив Микола Давидюк.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш того ж дня зустрівся у Києві із президентом Володимиром Зеленським. В цей день Росія завдала ударів по столиці - генсек заявив, що шокований таким актом агресії.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що під час обстрілу Києва Росія продемонструвала нехтування міжнародним правом.