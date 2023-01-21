Обстріли Харківщини: через атаку РФ на Вовчанськ снаряд потрапив у будинок, є жертва й поранені
Загарбники надалі обстрілюють прикордоння Харківщини, зокрема Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони. Від атаки на Вовчанськ 21 січня поранено дитину й жінку, є загибла
Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини у прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів", - наголосив голова ОВА.
Упродовж 20 січня загарбники обстрілювали Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти з артилерії, танків і мінометів. Тоді у Вовчанську 71-річний чоловік отримав поранення, у Ківшарівці також поранено 27-річного цивільного.
"Найбільше від обстрілів постраждало м. Вовчанськ Чугуївського району. Сьогодні зранку ворожий снаряд влучив у приватний будинок. На жаль, загинула жінка 60 років. Поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка", - повідомив Олег Синєгубов.
- Нагадаємо, упродовж доби 20 січня ворог завдав 7 ракетних і 15 авіаударів, 3 з цих ракет були націлені на Краматорськ та Гуляйполе.
- Тоді ж російські терористи знову обстріляли територію Сумської області: за день Росія завдала 27 ударів.
- У ніч на 21 січня росіяни скерували важку артилерію на Дніпропетровщину, село Вищетарасівка зазнало атак орієнтовно десятьма снарядами.
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