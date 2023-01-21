Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини у прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів", - наголосив голова ОВА.

Упродовж 20 січня загарбники обстрілювали Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти з артилерії, танків і мінометів. Тоді у Вовчанську 71-річний чоловік отримав поранення, у Ківшарівці також поранено 27-річного цивільного.

"Найбільше від обстрілів постраждало м. Вовчанськ Чугуївського району. Сьогодні зранку ворожий снаряд влучив у приватний будинок. На жаль, загинула жінка 60 років. Поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка", - повідомив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, упродовж доби 20 січня ворог завдав 7 ракетних і 15 авіаударів, 3 з цих ракет були націлені на Краматорськ та Гуляйполе.

Тоді ж російські терористи знову обстріляли територію Сумської області: за день Росія завдала 27 ударів.

У ніч на 21 січня росіяни скерували важку артилерію на Дніпропетровщину, село Вищетарасівка зазнало атак орієнтовно десятьма снарядами.

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