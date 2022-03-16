Обстріли Харкова відбуваються постійно: цієї ночі було більше, ніж зазвичай, – боєць харківської ТрО
Валентин Дебелий наголосив, що обстрілюються всі райони, ворог б’є безцільно – кудись, аби було. Найбільша кількість ударів направлена на споруди історичної спадщини
"Логіки в цьому взагалі немає, як і в існуванні цієї недонації", – сказав він в етері Espreso.TV.
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Дебелий додав, що окупантам не вдається зайти в місто і навіть наблизитись до цієї цілі: "Буває приходить інформацію, що російські війська збираються наступати, проте ЗСУ дають їм гідну відсіч".
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Боєць додав: "Гуманітарне питання в Харкові вийшло на той рівень, що можна виїхати, отримати продукти та ліки. Інколи виникають проблеми, проте ситуація набагато краща, ніж була ще тиждень тому".
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