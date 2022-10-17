Обстріли підстанцій: в Енергоатомі пояснили нову тактику російського ядерного шантажу

Про це повідомляє Енергоатом.

Там зазначили, що упродовж останніх днів російські загарбники, обстрілюючи територію всієї України, навмисне цілили в підстанції, з’єднані високовольтними лініями зв’язку з українськими атомними електростанціями.

"Хоча ці підстанції розташовані доволі далеко (160–200 км) від українських атомних станцій, проте внаслідок їх пошкодження відбувається відключення ліній зв’язку, через які передається електроенергія з АЕС в енергосистему України. Й у разі припинення роботи цих ліній зв’язку енергоблоки АЕС аварійно відключаються, відтак станції опиняються в режимі блекаута з включенням дизель-генераторів. Сьогодні після обстрілу підстанції в Дніпропетровській області та вимкнення єдиної працюючої лінії 750 кВ саме так уже вчетверте сталося на ЗАЕС. Також відбулися збої в роботі іншої лінії 750 кВ у напрямку Південноукраїнської АЕС. На станції відчули її відключення, але, на щастя, воно не мало негативних для АЕС наслідків", - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі додають, що вочевидь рашистські ядерні терористи серйозно розглядають такий сценарій ядерного шантажу задля нанесення українським атомним станціям ще більшої шкоди з непередбачуваними наслідками. Реалізація подібного сценарію підтверджується також діями окупантів на Запорізькій АЕС.

"Останніми днями загарбники почали активно підвозити дизельне паливо на станцію, готуючись до її тривалої роботи в режимі блекаута, який може стати наслідком виведення з ладу української енергетичної інфраструктури, яка забезпечує зв’язок ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою. Тож створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС є хоча й важливим кроком з погляду ядерної та радіаційної безпеки, проте його буде недостатньо в умовах постійних обстрілів підстанцій та ліній електропередачі, дистанційно зв’язаних з атомними станціями", - відзначають в Енергоатомі і додають, що потрібно негайно зупиняти агресора, щоб він не мав змоги реалізувати свої злочинні плани.

Нагадаємо, через обстріл росіян на ЗАЕС відключилась остання лінія зв'язку з електромережею

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