Обстріли Сумщини: за день в області зафіксовано більше ніж 100 прильотів
За день, 28 березня, росіяни обстріляли території 4 громад Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли території Есманської, Білопільської, Зноб-Новгородської та Юнаківської громад. Терористи використали гранатомети, міномети, САУ та ствольну артилерію.
Загалом відомо про 121 прильот. Попередньо обійшлось без наслідків.
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