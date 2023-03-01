Обвинувальний акт проти гауляйтера Балицького скерували до суду: інкримінують посягання на територіальну цілісність України
Досудове слідство щодо "губернатора" Запорізької області Євгена Балицького завершено, йому інкримінують колабораціонізм і посягання на територіальну цілісність України
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Варто зазначити, що Балицький – народний депутат України у 2012—2019 роках, колишній член Партії регіонів.
За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ Балицький добровільно зголосився співпрацювати з ворогом і очолив "військово-цивільну адміністрацію Запорізької області".
"З серпня 2022 року псевдогубернатор з метою зміни меж території та державного кордону України розпочав активну підготовку незаконного референдуму про вихід Запорізької області зі складу України та її входження до складу РФ, про що підписав низку незаконних документів", - розповіли в ОГП.
Після публікації в мережі результатів псевдореферендуму Балицький звернувся до президента країни-агресорки Володимира Путіна з проханням прийняти до складу РФ Запорізьку область.
- Балицькому оголосили підозру у травні 2022 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.29
Купівля 38.29Продаж 39.26
-
EUR
Купівля 40.15Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе