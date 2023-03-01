Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Варто зазначити, що Балицький – народний депутат України у 2012—2019 роках, колишній член Партії регіонів.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ Балицький добровільно зголосився співпрацювати з ворогом і очолив "військово-цивільну адміністрацію Запорізької області".

"З серпня 2022 року псевдогубернатор з метою зміни меж території та державного кордону України розпочав активну підготовку незаконного референдуму про вихід Запорізької області зі складу України та її входження до складу РФ, про що підписав низку незаконних документів", - розповіли в ОГП.

Після публікації в мережі результатів псевдореферендуму Балицький звернувся до президента країни-агресорки Володимира Путіна з проханням прийняти до складу РФ Запорізьку область.