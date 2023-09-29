Обвинувальний акт щодо експрезидента Януковича у справі незаконного заволодіння угіддями "Сухолуччя" передали до суду

Про це повідомляє НАБУ.

Мова про ділянку лісового фонду на території Сухолуцької сільради у Вишгородському районі Київщини. У 2007 році експрезидент Янукович (на момент вчинення злочину – прем’єр-міністр) ухвалив декілька рішень, згідно з якими землі незаконно передали від Кабміну до управління Київської облдержадміністрації. Таким чином він заволодів державною земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства.

Після цього деякі особи (які виявилися родичами або близькими Януковича та трьох підозрюваних) звернулися до Київської облдержадміністрації із заявами про виділення їм земельних ділянок площею до 1 га, а потім з проханням змінити цільове призначення землі, щоб передати ці ділянки ТОВ, афілійованому з Януковичем.

Експертиза встановила, що орієнтовна вартість земельних ділянок становить понад 22 млн грн. За період 2009-2011 років на цій землі збудували готельно-ресторанний комплекс, який Янукович використовував в особистих цілях. Детективи НАБУ ініціювали передачу готельно-ресторанного комплексу в управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).

З моменту втечі Януковича до РФ у 2014 році й до листопада 2019-го справу розслідував департамент спецрозслідувань ГПУ, який і повідомив особам про підозру у 2015-2016 роках. Розслідування стосовно інших осіб, які перебувають в Україні, ГПУ завершило і скерувало до Шевченківського райсуду Києва, де наразі триває розгляд.

За матеріалами розслідування НАБУ і САП Міністерство юстиції раніше подало адміністративний позов про передачу у власність держави активів Януковича, зокрема й готельно-ресторанного комплексу, побудованого на Київщині. Позов задовольнив Вищий антикорупційний суд, а механізм конфіскації став можливим завдяки Закону України "Про санкції", що застосовується тільки під час дії воєнного стану до осіб, які значною мірою сприяли збройній агресії проти України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.