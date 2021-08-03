"Очевидно, що ця операція розроблялася і керувалася винятково ФСБ": Безсмертний про повішення у Києві засновника Білоруського дому

Про це він заявив на стрімі з журналістом Еспресо.TV. Сергієм Руденком.



"Подібні історії повинні мати і політичні, і військово-політичні, і безпекові, і дипломатичні і навіть економічні наслідки. Тут фактично не залишається ділянки, на які б не вплинула оця акція устрашіння, яку здійснено руками КДБ стосовно громадянина Білорусі на території України", - сказав Безмертний.



На його думку, це "садистська примха Лукашенка, яка була реалізована, вони змушує Україну реагувати на ці речі по всіх складових".



"Я очікую, що Україна зреагує на це не лише слідством. Це потребує політичної оцінки керівництва держави, тому що, вбивство громадянина чужої держави, який знаходиться у статусі надання тимчасової охорони, спецслужбами іншої держави - це виклик Україні", - заявив політик.



Він висловив думку, що КДБ Білорусі знаходиться в управлінні ФСБ РФ.



"Для мене очевидно, що ця операція, яка проводилась, організовувалась, розроблялась і безпосередньо керувалась винятково ФСБшниками. Не треба ставитись до КДБ Білорусі як до абсолютно самостійного інституту", - підсумував він.

Нагадаємо, 2 серпня Віталій Шишов вийшов на прогулянку в Києві та не повернувся

На ранок вівторка, 3 серпня, його знайшли повішеним у парку

В "Білоруському домі в Україні" заявили. що поліція знала про факт стеження за Шишовим.