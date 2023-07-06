Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Очікування українців на саміті НАТО не виправдаються, - Буданов

Очікування українців на саміті НАТО не виправдаються, - Буданов

6 липня, 2023 четвер
09:27
Світ Кирило Буданов

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що українці будуть розчаровані результатами саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на інтерв'ю Буданова The Times.

Він вважає, що Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті.

"Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені", - заявив Буданов.

Очільник ГУР також додав, що за його даними, на саміті будуть "оголошені деякі слова, але нічого більше".

"Я цілком впевнений, що говоритимуть: я бачив чернетки промов", - наголосив Буданов.

Що відомо про вступ України до НАТО

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. Згодом генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Натомість президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. Вже 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт 30 червня заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

4 липня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО запропонувати Україні спрощений вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі, щоб підвищити ефективність українців на полі бою.

Також міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау 5 липня висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Україна
НАТО
вступ до НАТО
Кирило Буданов
Читайте також:
Лі Хуей
5 липня, 2023 середа
Спецпредставник Китаю Лі Хуей поставив під сумнів, що системи Patriot збили російський "кинджал"
Сі Цзіньпін та Путін
5 липня, 2023 середа
FT: Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Кремль відреагував
5 липня, 2023 середа
У Нікопольській РВА відзвітували, що радіаційний фон на ЗАЕС - у нормі
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.67
    Купівля 36.67
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
6 липня
10:28
Російська військова техніка: варіанти
Росія втрачає на фронті перевагу у важкому озброєнні, - Bloomberg
10:20
На Донеччині затримали колаборанта, який зливав ФСБ позиції української артилерії під Бахмутом
10:05
OPINION
Костянтин Москалець
Похвала мужності
10:00
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку ситуація дуже динамічна, тривають артилерійські дуелі, - майор Кудряшов
09:55
Через потужний спалах на Сонці: 7 липня Землю накриє магнітна буря
09:45
окупанти
Війна на території України порушила сформовану національну стратегію Росії, - розвідка Британії
09:35
Оновлено
Ракетний удар по Львову у ніч на 6 липня
Нічна атака на Україну: у Львові пошкоджено багатоквартирний будинок, 4 людини загинули
09:14
Ілон Маск
Маск підтримує роботизоване майбутнє, але закликає регулювати штучний інтелект
09:12
Кирило Буданов
Буданов заявив, що загроза катастрофи на ЗАЕС "тихенько спадає"
09:01
ЗАЕС
Супутник виявив на даху 4 енергоблоку ЗАЕС нові об’єкти, - Радіо Свобода
08:57
 Samsung Galaxy S20 Ultra
У червні прибуток Samsung міг впасти до найнижчого рівня за останні 14 років, - Reuters
08:45
Оновлено
Атака Львів
Уночі Львів атакували "калібрами". ППО вдалось знищити 7 із 10 крилатих ракет
08:29
TikTok
TikTok закликав суддю до 1 січня заблокувати заборону штату Монтана на використання застосунку
08:07
OPINION
Віктор Каспрук
Лаврову ввижається Гаага
07:57
Інфографіка
окупанти
Втрати ворога за добу: 600 військових, 21 БПЛА й 6 танків, - Генштаб ЗСУ
07:14
Україна - НАТО
Польща та Британія виступили за пришвидшений вступ України в НАТО
07:00
на фото: ЗСУ
На чотирьох ділянках фронту тяжкі бої, за добу там відбулося 38 бойових зіткнень, - Генштаб
06:25
ЗСУ
Сили оборони вели контрнаступ на 5 ділянках фронту і вдарили по тилових позиціях ворога, - ISW
05:15
Запорізька АЕС
ЄС в ОБСЄ закликав Росію припинити загрожувати ядерним об’єктам в Україні, - заява
04:47
знищені окупанти
Україна в ОБСЄ повідомила, що втрати армії РФ у вісім разів перевищують українські
02:48
пшениця зерно
"Чорне зерно": в Україні розслідують діяльність сотень компаній, які продавали продукцію на мільйони євро в ЄС
02:19
ЄС - Україна
Переговори про вступ України у ЄС можуть завершитись до 2027 року, - Євродепутат
01:24
Атака дронів, Shahed, шахеди, ППО
У небі над Миколаївщиною знищено 8 ворожих дронів, - ПК "Південь"
00:56
НАТО
Реформи і відповідність стандартам: у США підтвердили позицію щодо членства України в НАТО
00:44
Києво-Печерська лавра
Суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП щодо Києво-Печерської лаври
00:28
Фінляндія та Швеція
США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО
00:06
Володимир Зеленський
Зеленський утворив 10 військових адміністрацій у Запорізькій області 
2023, середа
5 липня
23:49
Георгій Судаков, збірна України, збірна Іспанії, Євро-2023
Україна розгромно поступилась Іспанії у півфіналі молодіжного Євро-2023
23:33
мобілізація на росії, чмобіки
На трьох білоруських полігонах ліквідували табори російських призовників – супутникові знімки
23:12
Дмитро Медведєв
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 5 липня
22:50
Оновлено
пожежа на нафтобазі в Макіївці
У тимчасово окупованій Макіївці пролунали вибухи. Сталась пожежа
22:47
Кіліан Мбаппе у матчі ПСЖ - "Ювентус", Ліга чемпіонів
Президент ПСЖ поставив Мбаппе жорсткий ультиматум
22:30
У Нацгвардії розпочали службове розслідування за фактом вибуху в Шевченківському суді Києва
22:21
У Дніпрі пролунав вибух. Повітряні сили попередили про загрозу удару російських дронів
22:16
OPINION
Микола Княжицький
Луценко бачив Україну. І тому не міг не піти на фронт
22:07
Єлизавета Цуркова
В Іраку угруповання "Катаїб Хезболла" взяло в заручники громадянку РФ й Ізраїлю
21:57
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
Ворог у Бахмуті опинився в пастці, – Маляр
21:36
вагітність
Росія запустила фейк, начебто в Україні мобілізують вагітних
21:25
Оновлено
Російська армія обстріляла Білозерку на Херсонщині: загинув чоловік, серед поранених - 10-річний хлопчик
21:16
Володимир Зеленський
У місцевої влади є ресурс на укриття, вона відповідає за їх готовність, – Зеленський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV