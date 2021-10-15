Очільник Євроради Мішель анонсував саміт Китай-ЄС

Про це Мішель повідомив у Twitter.

"Домовилися провести саміт ЄС - Китай і зміцнити наш діалог", - написав Мішель.



Він підкреслив, що діалог між сторонами має вирішальне значення.

"Ми обговорили ситуацію в Афганістані. Міжнародне співтовариство має бути єдиним, вимагаючи від руху "Талібан" виконання його міжнародних зобов'язань", - зазначив Мішель.