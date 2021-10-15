Очільник Євроради Мішель анонсував саміт Китай-ЄС
Голова Європейської ради Шарль Мішель провів домовився з главою КНР Сі Цзіньпіном про проведення саміту Китай-ЄС
Про це Мішель повідомив у Twitter.
"Домовилися провести саміт ЄС - Китай і зміцнити наш діалог", - написав Мішель.
Він підкреслив, що діалог між сторонами має вирішальне значення.
"Ми обговорили ситуацію в Афганістані. Міжнародне співтовариство має бути єдиним, вимагаючи від руху "Талібан" виконання його міжнародних зобов'язань", - зазначив Мішель.
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