Очільник МАГАТЕ Ґроссі заявив, що обстріл окупантами ЗАЕС не створив "безпосередньої загрози ядерній безпеці"

Про це йдеться у заяві Ґроссі.

За словами Маріано Ґроссі, експерти МАГАТЕ констатували "відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці" внаслідок суботнього обстрілу Росією ЗАЕС.

Разом з тим експерти МАГАТЕ додали, що попри відсутність видимої ядерної загрози обстріли 5-6 серпня порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки, включно з тими, що стосуються фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту персоналу.

У агентстві зазначають, що отримали від України інформацію про поранення одного охоронця станції та пошкодження поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива - в зоні сховища постраждали стіни, дах споруди та вікна.

Ґроссі вкотре висловив глибоку стурбованість ситуацією на ЗАЕС і заявив про необхідність присутності безпекової місії, на якій наполягала Україна.

Наразі на станції перебувають близько 500 російських військових. За даними "Енергоатому", Запорізька АЕС станом на 10 серпня працює з "ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки".

Тим часом кремлівські ЗМІ повідомляють, що Росія запросила зібрати засідання Ради Безпеки ООН з приводу ситуації на ЗАЕС за участю голови МАГАТЕ. Брифінг може відбутися 11 серпня.

5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстріляли Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі. Ввечері 5 серпня на території Запорізької АЕС зафіксували ще три удари. "Прилетіло" біля енергоблока з ядерним реактором, є ризик розпилення радіоактивних речовин.

Окупанти 5-6 серпня вдарили ракетою по Запоріжжю, обстріляли магістраль, що транспортує водень на ЗАЕС, пошкодили електролінії.

Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує воєнні дії Росії біля Запорізької АЕС.

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