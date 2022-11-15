Очільник МЗС Британії: "Удари по містах України демонструють слабкість Путіна, він програє в бою і дипломатично"
Очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив, що сьогоднішні удари по містах України демонструють слабкість Путіна
Про це він написав у себе в twitter.
"Жорстокі ракетні удари по українських містах сьогодні демонструють лише слабкість Путіна. Путін програє на полі бою і – як ми побачили сьогодні на G20 – також дипломатично", - йдеться в повідомленні.
- 15 листопада стало відомо, що очільник МЗС Нідерландів Гукстра відвідав Київ у день масованих атак Росії.
- Стало відомо, що 15 листопада українська ППО збила 73 ракети та 10 дронів-камікадзе під час масованої атаки.
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