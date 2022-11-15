Очільник МЗС Нідерландів Гукстра відвідав Київ у день масованих атак Росії
У вівторок 15 листопада Київ відвідав очільник МЗС Нідерландів Вопке Гукстра, він потрапив до столиці саме у день нових масованих російських ударів по Україні
Про це Вопке Гукстра повідомив у своєму Twitter.
"Перебуваючи в Києві я став свідком жахливої шкоди, завданої цьому місту російською агресією, це посилює мою рішучість притягнути винних до відповідальності. Я глибоко переконаний, що ми маємо обов’язок допомагати Україні всіма можливими способами", – пише він.
Гукстра також зустрівся із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та відзначив стійкість, рішучість і мужність українського народу.
"Оскільки вони борються за свободу, суверенітет і незалежність своєї країни, #Україна повинна виграти цю війну. Будь ласка, знайте: чи то військова, фінансова чи гуманітарна підтримка, ви можете й надалі розраховувати на Нідерланди", –додав він.
- Нагадаємо, 15 листопада ворог завдам масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.
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