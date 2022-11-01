Про це інформує Служба безпеки України.

Керівнику створеного російськими окупантами "державного унітарного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" оголосили підозру.

"Він забезпечував переправлення військової техніки та боєприпасів РФ для окупаційного угруповання на правому березі Дніпра. Для цього надав плавзасоби підприємства, які використовувались під час зведення мостових переправ через Дніпро", - пише пресслужба.

Повідомляється, що псевдопосадовець разом із росіянами розграбовував захоплених підприємств воднотранспортної галузі Херсонщини для передачі в Росію.

Слідство встановило, що зловмисник - колишній чиновник Укрводшляху. У червні цього року він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Наразі йому повідомлено про підозру за держзраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Також на Херсонщині задокументували злочини "голови" тимчасово окупованого селища Миролюбівка.

"З початку окупації села зловмисник з власної ініціативи допомагав загарбникам. Він надавав їм інформацію стосовно учасників АТО та українських правоохоронців. Водив представників окупаційної влади місцевістю, тим самим допомагаючи їм формувати логістику", - роз'яснюють в СБУ.

Крім того, ще одну колаборантку викрили на Луганщині - колишня директорка гімназії у Біловодську добровільно погодилася очолити ліцей окупаційній адміністрації та організувала "навчальний процес" з використанням російських підручників і методичок, а вчителів направила на "перепідготовку" до РФ.

"Перебуваючи на "посаді", ворожа поплічниця агітувала дітей підтримати окупантів і надалі приєднуватися до їх лав. Для поширення прокремлівської пропаганди вона закликала до створення у захоплених школах осередків так званої "Юнармії" РФ", - додають у пресслужбі.

13 жовтня охоронця бойовика штурмового батальйону "ДНР" "Сомалі" з позивним Гіві засудили до 13 років ув'язнення за держзраду й участь у терористичній організації.

В Україні судитимуть росіянина, який охороняв оточення ексватажка "ЛНР", брав участь у повномасштабній війні та потрапив у полон до ЗСУ.

Донеччанина, який брав участь у боях проти Збройних Сил України оператором танку у Маріуполі, судитимуть за держзраду.

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