Очільниця міноборони Нідерландів назвала підтримку України дешевим способом стримування РФ

Про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила на Варшавському безпековому форумі.

Оллонгрен запитали, чи можуть США та їхні союзники продовжувати підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", враховуючи політичну боротьбу у Вашингтоні.

"Ми не можемо вдавати, що просто почекаємо й побачимо, як пройдуть американські вибори. Тому що в певному сенсі вони мають однакові інтереси. Звичайно, підтримка України – це дуже дешевий спосіб переконатися, що Росія з цим режимом не є загрозою для альянсу НАТО. І життєво важливо продовжувати цю підтримку", - сказала чиновниця.

"Це дуже в наших інтересах підтримати Україну, тому що вони ведуть цю війну, а не ми", - наголосила вона.

Міністр оборони Нідерландів зазначила, що нещодавно була у Вашингтоні, і політичні події там викликають у неї занепокоєння, але європейці повинні поговорити зі своїми американськими колегами та переконати їх продовжувати курс на підтримку України.