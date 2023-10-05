Очільниця міноборони Нідерландів назвала підтримку України дешевим способом стримування РФ
Підтримка України є дешевим способом переконатися, що Росія не є загрозою для країн НАТО, тому подальше надання допомоги є життєво необхідним
Про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила на Варшавському безпековому форумі.
Оллонгрен запитали, чи можуть США та їхні союзники продовжувати підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", враховуючи політичну боротьбу у Вашингтоні.
"Ми не можемо вдавати, що просто почекаємо й побачимо, як пройдуть американські вибори. Тому що в певному сенсі вони мають однакові інтереси. Звичайно, підтримка України – це дуже дешевий спосіб переконатися, що Росія з цим режимом не є загрозою для альянсу НАТО. І життєво важливо продовжувати цю підтримку", - сказала чиновниця.
"Це дуже в наших інтересах підтримати Україну, тому що вони ведуть цю війну, а не ми", - наголосила вона.
Міністр оборони Нідерландів зазначила, що нещодавно була у Вашингтоні, і політичні події там викликають у неї занепокоєння, але європейці повинні поговорити зі своїми американськими колегами та переконати їх продовжувати курс на підтримку України.
- Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений раніше Сенатом та Палатою представників конгресу Штатів. Перед підписанням Байден виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.
- Посол України в США Маркарова заявила, що це не загрожує поставкам зброї та обладнання.
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