Очільниця МЗС Франції відвідала одну з підстанцій Укренерго: подробиці

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков і голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм пояснили дипломатці особливості підготовки до зими в умовах повномасштабної війни з РФ, зокрема розповіли про необхідність встановлення захисних споруд проти ворожих дронів і ракет.



Кудрицький подякував голові МЗС Франції за надану французькими компаніями й організаціями допомогу на загальну суму понад 600 тисяч євро.

"Французький системний оператор RTE передав енергообладнання на майже 300 тис. євро. А ще на більш ніж 300 тисяч євро отримано допомоги від громадського об’єднання Electriciens sans frontières ("Електрики без кордонів"): дизель-генератор, кабельна продукція, обігрівачі та LED-лампи", - уточнює пресслужба Укренерго.

Що відомо про підготовку до нового опалювального сезону

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

12 вересня Шмигаль сказав, що підготовка до опалювального сезону вийшла на фінальну стадію.

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