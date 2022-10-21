Про це інформує СБУ.

Зрадником виявився начальник комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба». Його затримали безпосередньо в міськраді під час наради в мера.

Крім налагодження агентурної мережі, одним із завдань чоловіка було збирати та "зливати" ворогові персональні дані військовослужбовців ЗСУ, СБУ, працівників Нацполіції та обласної прокуратури. Також він передавав росіянам списки загиблих захисників України та дані про дислокацію та переміщення Збройних Сил.

Також зрадник повинен був інформувати загарбників про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювали під час нарад у міськраді.

До своєї підривної діяльності чоловік намагався залучити ще чотирьох людей із проросійськими поглядами.

Наразі йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також слідчі СБУ встановили особу представника спецслужб РФ, який з території тимчасово окупованого Херсону координував діяльність чоловіка.

21 жовтня СБУ також затримала колаборанта, який допомагав окупантам тікати від контрнаступу через ліс.